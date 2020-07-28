Müjde Ar'dan Bodrum Belediye Başkanı'na açık mektup: Gürültü terörünü durdurmak için harekete geçmemenizi anlamak mümkün değil

Sanatçı Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a açık mektup yazarak, Bodrum Gündoğan / Kızılburun Mevkii’ndeki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği sorununu dile getirdi. Ar mektupta "Kızılburun mevkii tamamıyla bir meskun mahal olduğu için, geçmişte belediyeniz meclisi tarafından 'SESSİZ BÖLGE' ilan edilmiştir. Böylesi bir bölgede canlı müzik ruhsatı ve izni olmayan bir işletmenin yaşattığı gürültü terörünü durdurmak için harekete geçmemenizi anlamak mümkün değildir" dedi.

Onlarca yıllık Bodrum sakini olarak şimdiye kadar rastlamadığı türden bir gürültü terörüyle ilgili defalarca şikayette bulunduklarını belirten Ar, şikayetlerin hiçbirine resmi bir cevabın verilmediğini kaydetti. Ar, "İşletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız" dedi.

Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a hitaben yazdığı mektup şöyle:

Sayın Başkan,

Bu mektubu yaklaşık iki aydır Bodrum Gündoğan / Kızılburun Mevkii’ndeki BVS Bosphorus Resort Hotel ve Günay Restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı dayanılmaz gürültü kirliliği sorunu üzerine şahsım ve komşularım adına yazıyorum.

Onlarca yıllık Bodrum ve Gündoğan sakini olarak şimdiye kadar rastlamadığımız türden bir gürültü terörüne dönüşen bu meseleyle ilgili size, yardımcılarınıza ve belediyenize defalarca şikayette bulunduk. Keza defalarca bu meseleyle ilgili yasa ve yönetmelikleri işaret ederek hukuki işlem yapmanız için zatıalinizden talepte bulundum. Ayrıca oturduğum siteden 30’u aşkın sakini, Belediyeniz web sitesine online şikayette bulundu. Ancak bu şikayetlerin hiçbirine resmi bir cevap verilmedi.

Sayın Aras,

Mevzuata göre canlı müzik yayını yapılabilmesi için belediyeden veya il özel idaresinden "canlı müzik izni" alınması zorunludur. İşletmenin canlı müzik izni olsa bile belirlenen saatlerin ve ses seviyelerinin dışında halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültü yapılması halinde canlı müzik belgesinin belediye tarafından iptal edileceği de bilginiz dahilindedir.

Öte yandan, Kızılburun mevkii tamamıyla bir meskun mahal olduğu için, geçmişte belediyeniz meclisi tarafından "SESSİZ BÖLGE" ilan edilmiştir. Böylesi bir bölgede canlı müzik ruhsatı ve izni olmayan bir işletmenin yaşattığı gürültü terörünü durdurmak için harekete geçmemenizi anlamak mümkün değildir.

İki aya yakın bir süredir ben ve komşularım, yasa ve yönetmeliklerin size ve belediyenize emrettiği kamu görevini yapmanız için çeşitli kanalları kullanarak ısrarcı oluyoruz. Önce insan ve insan hakları diyen sosyal demokrat bir partinin belediye başkanı olarak; sizin tarafınız kanun ve kural tanımaz işletmelerin yanı değil; mağdur edilen binlerce insanın, yani halkın yanıdır.

Hatırlatmak isteriz ki 5237 sayılı TCK’nun "Gürültüye Sebep Olma" başlıklı 183. Maddesi gürültüye sebep olan kişiler için iki aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmedileceğini öngörmektedir.

Bu açık mektupla son bir kez ikaz ediyoruz ki, yasaların tarafınıza emrettiği görevleri yerine getirmez ve mevcut hukuksuzluğun anlayamadığımız şekilde devam etmesine göz yumarsanız, veya bütün bu şikayetlere rağmen ilgili işletmeye usulsüz bir biçimde canlı müzik ruhsatı verirseniz çevre sakinleri olarak, sadece adı geçen kanunsuz işletmenin karşısında olmayacağız, hukuk yoluyla sizin ve belediyenizin de karşısında olacağız.

Gündoğan, Kızılburun mevkii gürültü mağdurları adına

MÜJDE AR"