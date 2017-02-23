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Kültür-Sanat

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundakçısı: Abdülhamit'in torununa hakaret ettiği için yaptım, alkollüydüm!

Saldırganın olay öncesi benzin alması da kameralara takıldı

23 Şubat 2017 11:44

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan Mehmet Ali A. Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı. Servis şoförü olduğu iddia edilen şahsın sosyal medya hesabında kundaklamayı övdüğü görüldü.

Mehmet Ali A.'nın ifadesinde "Müjdat Gezen’in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han’ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. Saldırganın olay öncesi benzin alması da kameralara takıldı.

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Kadıköy’deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi 20 Şubat Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Olay sonrası çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri güvenlik kameralarından 1 kişiyi tespit etti. Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul polisi düzenlediği operasyonla 39 yaşındaki Mehmet Ali A.'yı Sancaktepe’deki evinde gözaltına aldı. Mehmet Ali A.'nın Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek ifadesi alındı

Sosyal medyada tepki çeken paylaşımlar

Şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Ali A. 20 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Allah'ın sopası yok ki gözüne soksun soysuz Müjdat Gezen sanat merkezi gece cayır cayır yanıyordu, Osmanlı'ya dil uzatırsa geberir giderrrrrr peter olsun" diye mesaj paylaşmış.

Şüpheli, sanat merkezinin yangından bir sonraki fotoğrafının altına ise "K.... çocuğunun tamamı yansaydı keşke" diye yazmış. Aynı fotoğrafın altına, "Osmanlı torunu sayesine bu makam ve mevkiye getiren halk yakmasını da bilir hayır dedi diye değil Osmanlı torununu bir o... gibi çok hoşuma gitti yavvv bana gönder ..... demesinden dolayı kızıyorum" mesajını da paylaşmış.

İlk ifadesinde olayı itiraf etti

Aligül, TEM ekiplerine verdiği ilk ifadesinde "Müjdat Gezen’in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han’ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi. 

Şüphelinin saldırı öncesinde benzin alması güvenlik kameralarına böyle takıldı.

 

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Müjdat Gezen Sanat MerkeziMehmet Ali ASancaktepeAbdülhamit Han

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