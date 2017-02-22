Çarşı ve Fenerbahçeliler Müjdat Gezen için buluştu

Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, kundaklanan Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MGSM) önünde bir araya geldi. MGSM'nin kundaklama sonucu yakılmasını protesto eden gruptakiler, çeşitli marşlar söyledi, Müjdat Gezen lehine sloganlar attı.

Beşiktaş ve Fenerbahçeli bir grup taraftar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasına tepki göstermek ve Müjdat Gezen'e destek vermek için sanat merkezi önünde bir araya geldi.

​'Eğitime ve sanata yapılmış bir saldırıdır'

Protestoya destek veren oyuncu İlker Ayrık, "Bir olay yaşandı, geçti gitti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hem eğitime hem de sanata yapılmış bir saldırı. İnşallah saldıranlar da layığını bulacaktır" dedi.

Müjdat Gezen'den taraftara teşekkür

Sanat merkezi önünde toplanan kalabalığın tezahüratları üzerine konuşma yapan Müjdat Gezen ise, “Bizim şu anda bir gözümüzde Beşiktaş, öbür gözümüzde Fenerbahçeliler. İki gözümüz son derece açık, dünyaya öyle bakıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Onurlandırdınız" ifadelerini kullandı.