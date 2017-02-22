Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundakladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 39 yaşındaki M.A. Aligül Sancaktepe'deki evinde gözaltına alındı. Aligül'ün Terörle Mücadele Şubesi'nde verdiği ifadesinde "Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdülhamit Han'ın torununa hakaret ettiği için buna tepki olarak yaptım, alkollü olduğum için bunun etkisiyle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

"Osmanlı'ya dil uzatırsa..."

Şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Ali A. 20 Şubat'ta sosyal medya hesabından "Allah'ın sopası yok ki gözüne soksun soysuz Müjdat Gezen sanat merkezi gece cayır cayır yanıyordu, Osmanlı'ya dil uzatırsa geberiri giderrrrrr peter olsun" diye mesaj paylaşmış.

Ne olmuştu?

20 Şubat’ta Kadıköy’de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne gelen bir kişi binayı kundaklamaya çalıştı, benzinle kapıyı ateşe verip kayıplara karıştı.

İtfaiyenin kısa sürede söndürdüğü yangının ardından bahçede yürütülen aramalarda şişe ve çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Binanın girişinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Müjdat Gezen şöyle konuşmuştu:

“Bir kundaklama olayı. Görüntülerde de mevcut. Sakallı bir herif elinde benzin bidonu ile sokağa giriyor ve döküp ateşe veriyor. Polisin çalışması sürüyor. Umarım en kısa sürede aydınlatılır” dedi. Akit gazetesinin ve Burhan Kuzu'nun kendisini hedef gösterdiğini aktaran Müjdat Gezen, kundaklama olayının "hayır" oyları için tek yürek olmalarını engelleyemeyeceğini söyledi. "Burada önemli olan hükümet bunlara yol veriyor" görüşünü savunan Gezen, "Çünkü biz Anayasa'nın en baş kişisi tarafından çiğnenen bir ülkede yaşıyoruz. Burası eski Teksas var ya onu geçmiş durumda. Yani hükümet diyor ki devam edin siz, nasıl olsa mahkemeler de elimizde siz devam, diyor. Ama bu böyle devam etmez. Çünkü bu 'hayır' oylarının yapılan bütün anketlerde önde olması bunları çok ürkütüyor" diye konuştu.