Mühürlenen Kürtçe okulda dersbaşı yapıldı

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde pazartesi günü Nur Mahallesi'nde Kürtçe eğitim verilen ve 100 öğrencinin kayıt yaptırdığı Berivan İlkokulu yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı törenle açıldı. İlk gün yapılan eğitimin ardından okul valilik kararıyla Salı sabah saatlerinde mühürlendi, tabelası söküldü. Dün kapalı olan okul bu sabah saatlerinde kapasındaki mühür sökülerek yeniden eğitime açıldı.

Ramazan İmrağ’ın DHA’da yer alan haberine göre, üniformasıyla okula gelen öğrenciler sınıfları doldururken, kendilerine öğretmenleri tarafından kalem, defter, silgi dağıtıldı. Öğrencilere el becerilerini geliştirme dersi verilip, okul bahçesinde çeşitli oyunlar oynatıldı. Okul yetkilileri, eğitimlere bundan sonraki günlerde de devam edeceklerini söyledi.