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Diyarbakır'da Kürtçe eğitime soruşturma açıldı

Kürtçe eğitim verecek üç okul Diyarbakır, Şırnak’ın Cizre ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde dersbaşı yaptı

15 Eylül 2014 19:11

Diyarbakır Savcılığı, Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim veren okulu açanlar hakkında "İzinsiz eğitim kurumu açmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla soruşturma başlattı.


Al Jazeera'den Abdülkadir Konuksever'in haberine göre, üzerinde tartışmaların yürütüldüğü Kürtçe eğitim verecek üç okul Diyarbakır, Şırnak’ın Cizre ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde dersbaşı yaptı.

Okullarda 260 öğrenci eğitim görecek. Kurdi-Der ve Eğitim-Sen üyeleri açılıştan önce Cegerxwin Kültür Merkezi önünden Bağlar İlçe Kaymakamlığı binasının önüne kadar yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşte sık sık ‘Kürt dili dilimizdir. Dilsiz yaşam olmaz’ sloganları atıldı.

Bağlar Kaymakamlığı önünde bir konuşma yapan Eğitim-Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz, anadilin yasaklanmasının kimliğin yasaklanmasıyla aynı anlama geldiğini belirterek, devletin anadil taleplerine baskıyla karşılık verdiğini söyledi.

Açıklamanın ardından grup Kürtçe okula dönüştürülen Ferzat Kemanger Eğitim Destekevi'ne kadar yürüdü. Burada Ermeni sanatçı Aram Tigran’ın ‘Zımane Kurdi Zımane Meye’ (Kürt Dili Dilimizdir) şarkısı eşliğinde kurdele kesilerek, Kürtçe eğitim verecek merkezin açılışı yapıldı.

Sınıflarına yerleşen öğrencilere velileri de eşlik etti. Bazı veliler sınıfa İmralı’da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterleriyle girdi. Bu kişiler okul velileri tarafından uyarıldı.

 

Kanunsuz olduğu görekçesiyle kurumlara tebligat gönderildi

 

Kürtçe okullar eğitim ve öğretime başlarken Bağlar İlçe Kaymakamlığı da Eğitim-Sen ve Kurdi-Der’e tebligat göndererek, açılan okulların kanunsuz olduğunu bildirdi.

Okulların açılması halinde soruşturma başlatılacağı da vurgulanan tebligatın ardından okulların açılması, hem okulların hem de kayıt yaptıran velilerin birtakım cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalacağı anlamına da geliyor. Daha önce açıklama yapan Diyarbakır Valisi Mustafa Cahit Kıraç da, Türkçe'den başka bir dilde eğitim yapmanın hukuken mümkün olmadığını söylemişti.

 

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