Lice’de Kürtçe okul gerginliği

Daha önce karakol yapımı ve mezarlıkta bulunan PKK 'lı Mahsun Korkmaz büstünün kaldırılması sırasında gerginliklerin ve can kayıplarının yaşandığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bu kez Kürtçe eğitim vereceği belirtilen okul gerginliği yaşandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yalaza köyünde geçen yıl köylülerin kendi imkanları ile yapımına başladıkları ve kamuoyuna sadece "Kürtçe eğitimin verileceği okul" olarak yansıyan 4 katlı inşaat için bugün güvenlik güçleri, köyde tespit çalışması yapmak istedi.

"Kamu kurum ve kuruluşları adına tespit ve devriye" işlemi adı verilen tespit çalışması için helikopter desteği ile bugün sabah saat 05.00 sıralarında 50 araç ile köye giden askerler, köy girişinde inşaatın yıkılacağı gerekçesiyle köylülerce engellenmek istendi. Burada köylüler ve askerler arasında gerginlik çıktı. Köylüler, okul inşaatını yıktırmayacaklarını belirtirken, askeri yetkililer ise, inşaatı yıkmayacaklarını sadece tespit çalışması yapacaklarını söyledi.

Yaşanan gerginlikte çatışma çıktı. Ölen ya da yaralanan olmazken, inşaat ile ilgili tespit çalışması yapan askerler geri çekildi. Askerin Yalaza köyündeki Kürtçe eğitim verileceği belirtilen inşaat için yaptığı tespit çalışması nedeniyle Diyarbakır-Lice karayolu trafiğe kapatıldı. Yetkililer, yolda birikimlerin yaşanmaması ve yol kapatma eyleminin tekrarlanmaması için yolu tespit çalışması bitene kadar özellikle ağır tonajlı araçlara kapattıklarını söyledi.