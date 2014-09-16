Kürtçe okulun mührünü söküp, yeniden açtılar

Kürtçe eğitim vereceği açıklanan okulun kapısına dün Diyarbakır Valiliği tarafından vurulan mühür, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt tarafından söküldü. Mührün sökülmesi sonrası okul yeniden açıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Ferzad Kemanger Eğitim Destek Evi'nde Kürtçe eğitim vereceği bildirilen ve izinsiz olduğu gerekçesiyle valilik kararıyla mühürlenen "okul"un önünde dün akşam bir grupla oturma eylemi başlatan DBP İl Başkanı Zümrüt, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ile yaşananlara ilişkin basın açıklaması yaptı.

Zümrüt, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Bu yasağı kabul etmiyoruz. Zincirleri kıracağız. Halkın dediğini yapacağız" dedi.

Açıklamanın ardından Zümrüt, binanın kapısına asılı mührü sökerek, beraberindekilerle içeri girdi.

Kürtçe okulu kapatma gerekçesi: İzinsiz ve ruhsatsız

Hürriyet'in haberine göre, Diyarbakır'da Eğitim- Sen, Kürdi-Der ve Eğitim Destek Evleri tarafından Ferzad Kemanger İlkokulu adıyla Kürtçe eğitim yapmak üzere açılan binanın Diyarbakır Valiliği'nce mühürlenmesinin gerekçeleri hazırlanan tutanakta yer aldı. Tutanakta, okulun izinsiz ve ruhsatsız faaliyette bulunduğu ve bu durumun hem Anayasa, hem de Milli Eğitim Temel Kanunu'nun birçok maddesine aykırılık teşkil ettiği için kapatıldığı belirtildi. Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi'nde dün törenlerle Ferzad Kemanger İlkokulu adıyla açılan bina dün akşam saatlerinde polis tarafından mühürlendi. Okul mühürlenirken hazırlanan tutanakta şöyle denildi:

"Yukarıda açık adresi ve faaliyet konusu yazılı olan ve Milli Eğitim müfettişlerince yapılan çalışma sonucunda Diyarbakır ili Bağlar İlçesi Şeyh Şamil Mahallesi 566'ıncı sokak üzerinde bulunan Şeyh Şamil Mahalle muhtarlığı arkasında bulunan Ferzad Kemanger Eğitim Destek evi altında izinsiz ve ruhsatsız eğitim faaliyetinde bulunduğu, bu durumun Anayasanın 42'nci maddesi, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 2,3, 4, 40,41, 42, 56, 57'inci maddelerine, Halk Eğitim Faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönergenin 44'üncü maddesine, Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon ile ilgili 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir."

Binanın suyu ekeltriği kesildi

Hazırlanan ve Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Ali Çelik, Emniyet Güvenlik Şube Müdürü Lütfi Çiçek ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İhsan Şen'in imzaladığı tutanakta, "Diyarbakır Valiliği'nin 15.09.2014 tarih ve 81199893-889-350 sayılı talimatları gereğince bahse konu yerin faaliyetine son vermeye yönelik sıhhi su tesisatının kapatılması, elektrik şalterinin indirilmesi, her türlü yanıcı, yakıcı ve parlayıcı maddelerden arındırılmasına yönelik her türlü önlem alındıktan sonra mühürlenmek suretiyle kapatılarak söz konusu Valilik kararının uygulandığına dair iş bu mühürleme tutanağı tarafımızdan düzenlenerek imza altına alınmıştır" denildi. Kapatma tutanağını, binayı Ferzad Kemanger İlkokulu olarak düzenleyen kişiler ' 'çalışmalarının Anayasa'nın 90 ve 24'üncü maddeleri gereği yürütüldüğü ve yasal sorun bulunmadığını' ileri sürerek imzalamadı.