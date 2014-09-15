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Diyarbakır'daki Kürtçe okul mühürlendi

Diyarbakır'da Kürtçe eğitim verecek okul Diyarbakır Savcılığı, talimatıyla mühürlendi

15 Eylül 2014 21:32

Diyarbakır Savcılığı, Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim verece okulu mühürlendi. Okulu açanlar hakkında "İzinsiz eğitim kurumu açmak" ve "Örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla soruşturma başlattıldı. 

CHA'nın haberine göre, Kürtçe eğitim verecek üç okul Diyarbakır, Şırnak’ın Cizre ve Hakkari’nin Yüksekova ilçelerinde dersbaşı yaptı. Ancak Diyarbakır'daki Kürtçe okul Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen karar doğrultusunda Valilik talimatıyla Bağlar ilçesindeki okul binasına gelen polis, okulu mühürlendi. Okul çevresinde başlayan gerginlik devam ediyor. 

Okullarda 260 öğrenci eğitim görmesi amaçlanmıştı. 

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