T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Muhsin Yazıcıoğlu için Boğaz Köprüsü'nü trafiğe kapattılar

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 gün sonra yapılacak mahkeme öncesi Boğaziçi Köprüsü trafiğe kapatıldı

22 Haziran 2015 02:40

Alperen Ocakları üyeleri, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 gün sonra yapılacak mahkeme öncesi Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yaptı. Köprüyü zincirle trafiğe kapatan Alperenler, Muhsin Yazıcıoğlu pankartı astı. Grup, basın açıklamasının ardından eylemine son 

Büyük Birlik Partisi'nin helikopter kazasıyla yaşamını kaybeden lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün aydınlatılmaması sebebiyle Alperen Ocakları üyeleri, Boğaziçi Köprüsü’nde eylem yaptı. Alperen Ocakları mensubu grup Boğaziçi Köprüsü'nü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.

Köprüye zincir çeken grup Yazıcıoğlu, fotoğraflı pankart açtı. Polis ekiplerinin gelmesiyle grupla polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada Yazıcıoğlu'nun suikastle öldürüldüğü belirtilerek AKP'nin olayı aydınlatması istendi.Grup daha sonra eylemine son vererek dağıldı.

ETİKETLER

Muhsin YazıcıoğluBoğaz KöprüsütrafikeylemmahkemeAlperen OcaklarıBüyük Birlik Partisi

İlgili Haberler

Selvi: Muhsin Yazıcıoğlu kazayla değil suikastle öldü

Abdulkadir Selvi, tartışma konusu olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 'bir kaza değil, suikast' olduğunu belirterek 'bu suikasti Başbakan'a yıkmaya çalışıyorlar' dedi

'Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldıran İrancı bakan kimdi?'

Savcı Zekeriya Öz, kendisine gelen bir tweeti Twitter hesabından paylaştı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi toprağa verildi

Fidan Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi hastaneye kaldırıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Ankara Adalet Sarayı önünde partililere seslendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24