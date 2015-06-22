Muhsin Yazıcıoğlu için Boğaz Köprüsü'nü trafiğe kapattılar

Alperen Ocakları üyeleri, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 3 gün sonra yapılacak mahkeme öncesi Boğaziçi Köprüsü'nde eylem yaptı. Köprüyü zincirle trafiğe kapatan Alperenler, Muhsin Yazıcıoğlu pankartı astı. Grup, basın açıklamasının ardından eylemine son
Büyük Birlik Partisi'nin helikopter kazasıyla yaşamını kaybeden lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün aydınlatılmaması sebebiyle Alperen Ocakları üyeleri, Boğaziçi Köprüsü’nde eylem yaptı. Alperen Ocakları mensubu grup Boğaziçi Köprüsü'nü çift yönlü olarak trafiğe kapattı.
Köprüye zincir çeken grup Yazıcıoğlu, fotoğraflı pankart açtı. Polis ekiplerinin gelmesiyle grupla polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup ardından basın açıklaması yaptı. Açıklamada Yazıcıoğlu'nun suikastle öldürüldüğü belirtilerek AKP'nin olayı aydınlatması istendi.Grup daha sonra eylemine son vererek dağıldı.