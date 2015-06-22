Muhsin Yazıcıoğlu için Boğaz Köprüsü'nü trafiğe kapattılar

Selvi: Muhsin Yazıcıoğlu kazayla değil suikastle öldü

Abdulkadir Selvi, tartışma konusu olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 'bir kaza değil, suikast' olduğunu belirterek 'bu suikasti Başbakan'a yıkmaya çalışıyorlar' dedi