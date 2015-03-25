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Yaşam

Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi hastaneye kaldırıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Ankara Adalet Sarayı önünde partililere seslendi

25 Mart 2015 20:31

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Ankara Adalet Sarayı önünde partililere yaptığı konuşması sırasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Güleser Yazıcıoğlu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Taner Güner'in DHA'da yer alan haberine göre, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve partililer helikopter kazasında hayatını kaybeden Yazıcıoğlu’nu, Tacettin Sultan Dergahı’ndaki kabri başında andıktan sonra, yürüyerek, Ankara Adalet Sarayı önüne geldi. Destici, "Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz, bütün milletin beklentisi, bu olayın behemehal aydınlatılmasıdır. 6 yıldır adalet arıyoruz. 6 yıldır hukuk içinde kalarak, şehitlerimizin hukukunu arıyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Beklentimiz, arzumuz, isteğimiz, bütün milletin beklentisi, bu olayın behemehal aydınlatılmasıdır. 6 yıldır adalet arıyoruz. 6 yıldır hukuk içinde kalarak, şehitlerimizin hukukunu arıyoruz. Nasıl bugüne kadar hep birlikte bu davanın peşinde koşmuşsak, bundan sonra da herkes şunu bilsin ki yorgunluk göstermemizi bekleyenler, hayal kırıklığına uğrayacak. Çok şey mi istiyoruz? Ey Türkiye’yi yönetenler, adalet dağıtmakla yükümlü olanlar, Adalet Sarayının önünden sizlere sesleniyoruz. Adalet mülkün temelidir, esasıyla sizlere sesleniyoruz. Ekmek, aş bulmak gecikebilir, temele taş koymak gecikebilir, ama adalet gecikmez, tez verilmeli" dedi.

Bazı partililerin, "Vur de vuralım, öl de ölelim" demesi üzerine Destici, "Biz de vurmak, öldürmek yok. Bizler Türk ve Müslümanız. Allah’ın yasakladığı, Resul’ün yasakladığı hiçbir davranışın içinde olmadık, olmayacağız" dedi.

Destici’nin konuşma yaptığı otobüste, Yazıcıoğlu’nun eşi Güleser Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile parti yöneticileri de bulundu.

 

Yazıcıoğlu’nun eşi hastaneye kaldırıldı

 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Adalet Sarayı önünde partililere yaptığı konuşması sırasında  Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Güleser Yazıcıoğlu’nun fenalaştığı ve  hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

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