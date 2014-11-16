'Muhsin Yazıcıoğlu'nu ortadan kaldıran İrancı bakan kimdi?'

Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, kişesel Twitter hesabından Büyük Birlik Partisi'nin vefat eden lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği kazayla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Öz’ün ‘gelen bir tweet’ diye paylaştığı "Yazıcıoğlu’nu ortadan kaldıran İrancı bakan kimdi" başlıklı notta, şu iddialara yer veriliyor:

“Yazıcıoğlu’nu AKP’ye katarak gelecekte herhangi alternatiflik bir kaygı taşımak istemeyen Ampullerin Efendisi, Muhsin Başkan’dan gelen ‘ret’ cevabı sonrası adeta çıldırmıştı. (Sen kim oluyorsun?) ... Ve Muhsin Başkan’ın AKP-İran aleyhine edindiği kozmik bilgileri arşivlediği ve birtakım yerlere sızdırıldığı öngörüsü AKP’de sonun başlangıcı olabilirdi.” Notta, bu iddianın ardından iki F-4 uçağının, Yazıcıoğlu’nun helikopterinin çok yakınından geçerek hava basıncı oluşturduğu ve helikopteri türbülansa sokarak düşürdüğü ileri sürüldü: “Kendilerine bildirilen rota üzerinden uçarak, bilmeden Muhsin Başkanı’nın helikopterinin düşmesini sağlayan o iki pilot, Suriye’de Esed rejiminin vurarak düşürdüğü 2 pilot mu?”

"Türkiye’de hep bir şeyler ortaya çıkacakken gizli bir elin devreye girerek soruşturmaları kapattığını" belirten Savcı Öz, şöyle devam etti: “Mezarı başında rahmetle andıkları Muhsin başkanın soruşturmasını kapatanların nasıl terfi ettirdiklerini utanmadan anlatsalar da millet bilse. Bugüne kadarki bilgilerden bu olayın temelinin Dolmabahçe görüşmesine, planlayanların da kozmik oda soruşturmasında yer aldığı yönünde bilgi var. Kozmik oda soruşturması Ergenekon’un kilitlendiği, soruşturmanın kapatılmasına yol açan bir soruşturmayken kim tarafından niçin kapatıldı? Türkiye’de hep bir şeyler ortaya çıkacakken gizli bir el devreye girip soruşturmaları kapatıyor. Ergenekon, Zirve, KCK, Yazıcıoğlu soruşturmaları gibi.”