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Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi toprağa verildi

Fidan Yazıcıoğlu'nun cenaze törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı

20 Şubat 2015 16:29

Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu, memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Cenazeye Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Törene katılmak için Ulu Cami'ye gelen Davutoğlu, merhum Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'na başsağlığı dileklerini iletti. Cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazında saf tutan Davutoğlu, anne Yazıcıoğlu'nun cenazesinin bulunduğu tabutu diğer vatandaşlarla bir süre taşıdı.

Cenaze törenine, Yazıcıoğlu'nun ailesi ve yakınları ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, protokol üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 

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