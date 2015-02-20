Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi yaşamını yitirdi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir süre önce kalp krizi geçiren annesi Fidan Yazıcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Sivas'taki evinde 25 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu Numune Hastanesine kaldırılan ve 26 gündür tedavi gören Yazıcıoğlu, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Hayati Öztürk, AA muhabirine, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören anne Yazıcıoğlu'nun saat 03.30'da hayata gözlerini yumduğunu söyledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından "Şehit Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi 'Fidan Annemiz' Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" mesajı paylaştı.