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Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi yaşamını yitirdi

26 gündür tedavi gören Fidan Yazıcıoğlu, 92 yaşında hayatını kaybetti

20 Şubat 2015 11:13

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir süre önce kalp krizi geçiren annesi Fidan Yazıcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sivas'taki evinde 25 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu Numune  Hastanesine kaldırılan ve 26 gündür tedavi gören Yazıcıoğlu, 92 yaşında hayatını  kaybetti. 

Numune Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Hayati Öztürk, AA muhabirine,  yoğun bakım ünitesinde tedavi gören anne Yazıcıoğlu'nun saat 03.30'da hayata  gözlerini yumduğunu söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Twitter hesabından "Şehit Liderimiz  Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi 'Fidan Annemiz' Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.  Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" mesajı paylaştı. 

 

 

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