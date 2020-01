Muharrem İnce'den makam aracı açıklaması: Çerezi bu kadarsa...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, devlet görevlilerinin kullandığı makam araçlarının AKP Ankara İl Yöneticisi olan bir iş adamının şirketinin kiralamasıyla ilgili açıklama yaptı.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in makam araçlarının ücretleriyle ilgili kullandığı "çerez parası" ifadesine gönderme yapan İnce, "Çerezi bu kadarsa yemeği ne kadar, pilavı ne kadar, tatlısı ne kadar, doğrusu bunları anlamış değilim. Rant, yandaşa kıyak, yandaşı zengin etme, muhalifi yok etme, AKP ’nin son dönemde açıkça, pervasızca yaptığı işler bunlar" dedi.

Yalova’daki ofisinde açıklamalarda bulunan İnce, “Her yerden, her taşın altından bir yandaş çıkıyor. 13 yılda AKP yandaşa kıyak konusunda gerçekten uzmanlaştı. Her yerden her taşın altından bir yandaş çıkıyor. Araç almak yerine araç kiralıyorlar. Kamu binası yapmak yerine bina kiralıyorlar. Örneğin bir aracın kira bedeli 904 bin lira. 4 yıllık bir araca verdikleri para 904 bin lira. Aracın değeri 887 bin lira. Aracı alsalar 887 bin liraya alacaklar, kira bedeli 904 bin lira. Bu en son gazetelere konu olan ‘çerez olayı’nda da yine bir yandaş çıktı taşın altından. AKP Ankara İl Yöneticisi çıktı. Bu kişi Cumhurbaşkanlığına araç kiralamış, Başbakanlığa araç kiralamış, Meclis Başkanlığına araç kiralamış, Dış İşlerine kiralamış, Orman Su İşlerine kiralamış, kamu bankalarına kiralamış. Yani, kaç para ödendi? Bu çerez parası ne kadar? Çerezi bu kadarsa yemeği ne kadar, pilavı ne kadar, tatlısı ne kadar, doğrusu bunları anlamış değilim. Rant, yandaşa kıyak, yandaşı zengin etme, muhalifi yok etme, AKP’nin son dönemde açıkça, pervasızca yaptığı işler bunlar" ifadelerini kullandı.

'AKP, milletin bu dur dediği yağma düzeninden yararlanmak isteyecek'

7 Haziran seçimlerinde AKP’ye "dur" dendiğini iddia eden İnce, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Millet de şunu görüyor. Bir ay oldu seçimin üzerinden geçeli. Millet AKP’ye ‘dur’ dedi. Bu rant düzenine bu yağma düzenine dur dedi. Bu rant düzenine bu yağma düzenine hayır diyen, dur diyen milletimize, AKP dışındaki partilerin de bu mesajı alması lazım. Belki de en önemli yeri burası. AKP, milletin bu dur dediği yağma düzeninden yararlanmak isteyecek. AKP bunun devamını isteyecek. AKP bundan yine sürgitsin isteyecek. AKP dışındaki partiler bu mesajı, milletin 7 Haziran’da dur dediği, yağma düzenini istemiyorum artık dediği ve AKP’yi uzaklaştırdığı bu mesajı iyi almalarını tavsiye ediyorum.

“Bizim Genel Sekreterimiz Gürsel Tekin çok doğru bir açıklama yapmış suçluluk telaşı içindeler diye. Katılıyorum, hatta bunun devamını görüyorum. Ben günlerdir Yalova’da pek çok yeri dolaşıyorum. MHP’ye oy vermiş yurttaşlarımızla görüşüyorum. Ve inanın ki çıldırıyor insanlar. MHP bunun farkındadır diye düşünüyorum. Yani bu saldırganlığını ona bağlıyorum. Ben MHP’nin baraj sorunu yaşayabileceğini düşünüyorum. O kadar ciddi bir durum var ortada. Belki onlar da öngörmedi tabanlarından böyle bir tepki geleceğini. Ama inanın ki MHP bu konuda çok zor durumda. Ben CHP’yi suçlamak yerine CHP’ye sataşmak CHP üzerinden kendini aklamak yerine, oturup kendilerinin bunu bir düşünmelerini gerekirse özür dilemelerini düşünüyorum. Ekmeleddin İhsanoğlu konusunda söylediklerini hiçbir zaman deklere etmediler. Zaten 4. turda Ekmeleddin İhsanoğlu diye birisi yoktu. Bu doğru bir şey değil. Diyelim ki Ekmeleddin İhsanoğlu 4. tura kaldı. Deniz Baykal çekildi diyelim ki. O zaman HDP oy verdiğinde kabul edecekler miydi? Yani konuştukça batıyorlar, bence hiç konuşmasınlar. Bir hatadır, bir yanlıştır yapmışlardır. Bu sıradan insanların sıradan yurttaşların konuşmalarını görüyorum, MHP’ye oy verdim asla bir daha vermeyeceğim diye onlarca insan beni çeviriyor, sokakta bunlarla görüşüyorum. Bunu MHP yöneticilerinin farkına varmasını tavsiye ediyorum sadece."