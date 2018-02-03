Muharrem İnce'den kurultay öncesi mesaj: Büyük değişime hazır mısınız?

CHP’nin Ankara’da gerçekleştirdiği 36. Olağan Kurultay’da, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultaydan önce son mesajını sabah saatlerinde verdi.

Kişisel Twitter hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaşan İnce, “Günaydın, biz hazırız; siz büyük bir değişime hazır mısınız?” dedi.