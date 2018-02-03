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Politika

Muharrem İnce'den kurultay öncesi mesaj: Büyük değişime hazır mısınız?

İnce, genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'yla yarışıyor

03 Şubat 2018 15:16

CHP’nin Ankara’da gerçekleştirdiği 36. Olağan Kurultay’da, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultaydan önce son mesajını sabah saatlerinde verdi. 

Kişisel Twitter hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaşan İnce, “Günaydın, biz hazırız; siz büyük bir değişime hazır mısınız?” dedi. 

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