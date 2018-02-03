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Politika

'Sınıf temelli, emekten yana sol siyaset' çağrısında bulunan Böke ve Cihaner'den tüzük değişikliği teklifleri

Böke ve Cihaner, PM üye sayısının artırılması ve blok listenin tamamen kaldırılmasını önerdi

03 Şubat 2018 14:43

T24

Kurultay öncesinde yaptıkları ortak açıklamayla genel merkez ile belediyelere seçime müdahale etmeme çağrısı yapan ve mevcut siyasi koşullarda demokratik araçların kullanımının Meclis boykotu da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, daha önce duyurdukları tüzük değişiklikliği tekliflerini, Ankara’da gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultay’da delegelerin oylamasına sunacak. 

Kurultayın hem Türkiye hem de CHP için fırsat olduğunu kaydeden ve ’sınıf temelli, emekten yana sol siyaset’ çağrısında bulunan Böke ve Cihaner, daha önce yaptıkları açıklamalarda, parti organlarına ilişkin seçimlerde delegelerin salt çoğunluğunun oyuyla gündeme gelen ‘blok liste’ usulünün tamamen tüzükten çıkarılmasını ve temsilde adalet için Parti Meclisi üye sayısının yüzde 20 artırılmasını önereceklerini kaydetmişti. 

CHP Milletvekilleri Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Niyazi Nefi Kara, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker, Siyasi Partiler Kanunu'nun 14. Maddesi, partilerinin 84 ve kurultay yönetmeliğinin 13 ve 14 maddeleri gereği tüzük değişikliği için yaptıkları önerilerini divan başkanlığına sundu.

CHP'li vekillerin önerdiği değişikliğe göre, 84. Madde ile tüzük değişikliğinin gündeme alınması için kurultay üyelerini "yirmide birinin yazılı başvurusu" yeterli olacak.

Gündem değişikliği için öngörülen 15 günlük süre ve 'beşte bir' oran ise  tüzük değişikliği dışındaki diğer konularla ilgili olduğu belirtildi. 

CHP'li vekiller, "Bu madde tüzük değişikliği önergemize engel olarak gösterilemez.Talebimiz demokrasi için, gelecek için. Mücadelemiz sadece hukukla sınırlı değildir, bu yüzden usul tartışması açmayacağız. Kurultay sonrası daha demokratik bir tüzük için mücadeleye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. 

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Kurultay sırasında T24’ten Hülya Karabağlı'ya konuşan İlhan Cihaner de, tüzük değişikliğini sunacaklarını söyledi. Cihaner, değişiklik tekliflerinin 65 imza ile Divan’a sunulacağını kaydetti. 

İnce, tüzük değişikliği teklifinden vazgeçti; tüzük kurultayı talep edilecek

Öte yandan, genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibi olması beklenen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin katılımıyla seçilmesi” için tüzük değişikliği teklifi sunmaktan vazgeçti. 

T24'e konuşan İnce ekibinden Emre Köprülü, "Bu kurultayda önerge vermeyeceğiz. Bunu, kurultay sonrasında örgütlerimizde iyice olgunlaştıracagız daha sonra tüzük kurultayı talebinde bulunacağız" dedi. 

CHP Tüzüğü’ne göre değişiklik teklifinin Kurultay’da delegelerin salt çoğunluğu ile gündeme alınıp kabul edilmesi gerekiyor.

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