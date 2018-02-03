Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden CHP Genel Başkanı!

CHP'nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu, 5. kez CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu. Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alırken, Muharrem İnce 447 oyda kaldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu bir teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında Afrin^'de 8 askerin şehit oldupu haberini hatırlatan Kılıçdaroğlu, başsağlığı mesajını paylaştı. "Türkiye, tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor" vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu, "Hapishanelerin tıka basa olduğu bir Türkiye'de kimse evinde rahat uyuyamaz. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasiden söz edemez" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında parti içi muhalafete de "Ama hiç kimse unutmasın, bizimle beraber aynı paralelde yer almayan arkadaşlarımın başımın üstünde yeri var" sözleriyle mesaj gönderdi.

2014'ten farklı tablo

Sonucun ilan edilmesi ile birlikte Muharrem İnce salondan ayrıldı. Bu durum, 2014'ten farklı bir tablo ortaya çıkmasına neden oldu. 2014 yılında gerçekleşen 18. Olağanüstü CHP Kurultayı'nda da karşı karşıya gelen iki isim Kılıçdaroğlu'nun zaferini ilan etmesinin ardından birlikte sahneye çıkarak delegeleri selamlamıştı.

2014'te Kılıçdaroğlu teşekkür konuşması için sahneye çıkarken Muharrem İnce'yi de davet etmiş, Muharrem İnce de sonucun tartışılmadan kabul edilmesi gerektiğini belirterek şu konuşmayı yapmıştı:

"Gençler yarışacağız tartışacağız, ama kavga etmeden sonucu kabulleneceğiz. Sıfır oy aldığım iller başta olmak üzere il başkanlarımın emrindeyim ne zaman emrederseniz ordayım. Bir saat öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu benim rakibimdi şimdi rakibim değil genel başkanımdır. Bu yağma düzeninden bu faşist diktatörden kurtulmak için elimden ne geliyorsa onu yapacağım."

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 36. Olağan Kurultay'da Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu, 165 delegenin imzasıyla genel başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarıştı. Muharrem İnce için verilen oyların 49 tanesinin mükerrer çıkması nedeniyle kurultayda çıkan imza krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Divan'a mektup yazarak mükerrer oyların tümünün Muharrem İnce lehine yazılmasını istemesiyle çözüldü. Muharrem İnce ise uygulamaya "Ben lütufla aday olmam" diyerek tepki gösterdi.

Daha önce aday olacaklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ise delegelerin en az yüzde 10'undan imza toplayamadıkları için resmen aday olamadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine karşı aday olan Muharrem İnce ile yanyana oturdu, diğer yanındaki koltuk ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ayrıldı.

"Bu kurultay salonunda terör örgütleri ile pazarlık kuranlar yoktur"

Kılıçdaroğlu, genel başkanlık adaylığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gülen cemaatine yönelik, "Ne istediniz de vermedik" sözlerini hatırlatarak, "Bu kurultay salonunda terör örgütlerine 'Ne istediniz de vermedik' diyenler yoktur. Bu kurultay tanımında terör örgütü tarafından aldatılanlar yoktur. Bu kurultay salonunda terör örgütleri ile pazarlık kuranlar yoktur. Bu kurultay salıonunda terör örgütleri ile aynı menzile yürüyenler yoktur. Devletin haremini yani namusunu terör örgütüne teslim edenler yoktur" dedi.

Konuşmasında beş temel sorun sayan Kılıçdaroğlu, partililere 6 görev verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin darbe hukukundan arınmış toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasaya ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

"CHP’de tuzu kurular var"

Kürsüye gelen diğer genel başkan adayı Muharrem İnce de CHP'nin 3-5 belediyeye sığındığını belirterek, "CHP’de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum" dedi.

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23:30 - Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının ilan edilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz.

Ülkesini seven her yurttaşın yanımızda olmasını rica ediyorum. Hapishanelerin tıka basa olduğu bir Türkiye'de kimse evinde rahat uyuyamaz. Gazetecilerin hapiste olduğu bir Türkiye'de kimse demokrasiden söz edemez.

Türkiye, tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. İnsanlar kaygıyla Türkiye'nin bekasından söz ediyorlar. Şu soruyu hep beraber sormak zorundayız: 15 yılda bu beka sorunuyla Türkiye'yi kim karşı karşıya getirmiştir?

7 şehidimiz var Afrin'de. Gerçekten hepimiz çok üzgünüz. Kahraman askerlerimize, Mehmetçiklerimize minnet borçluyuz. Allah rahmet eylesin. Bütün milletimize baş sağlığı diliyoruz.

Türkiyeyi aydınlığa çıkarmanın, beka sorunundan kurtarmanın yolu bizim devletimize sahip çıkmamızdan geçiyor. Hepimizin çok büyük sorumlulukları var.

Hangi rejimi benimsemişlerle benimsesinler. Ama biz bütün komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' demiştir. Bugün zorunlu bir durum yaşıyoruz. Beni tekrar bu onurlu göreve seçtiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki süreç zorlu bir süreçtir. Burada farklı görüşler olabilir. Ama hiç kimse unutmasın, bizimle beraber aynı paralelde yer almayan arkadaşlarımın başımın üstünde yeri var. 80 milyonun güvenini kazanmak bizim görevimizdir. Vatandaşın sorunlarına eğilmek bizim görevimizdir. Sokaktaki vatandaş dertleniyorsa biz onun yanında olacağız. Onun derdiyle beraber ortak olarak sorununu çözeceğiz.

Bu zorlu görevi CHP Genel Başkanlarına yakışır biçimde sürdüreceğim. Sağ olun var olun."

23.20 - Kılıçdaroğlu 790 oyla yeniden genel başkan seçildi. İnce 447 oy aldı. 1266 kayıtlı delegenin bulunduğu CHP'de 1253 oy kullanıldı. 1237 oy geçerli sayılırken, 16 oy geçersiz kabul edildi.

23.00 - CHP Olağan Genel Kurulunda oy verme işlemi sona erdi, sayım işlemine geçildi.

22.20 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu kalabalık bir ekiple oy kullanmak için sandık başına giderken partililer tarafından sloganlarla desteklendi.

21:30 - Genel Başkan adayı Muharrem İnce 4 numaralı sanıkta oyunu kullandıktan sonra delegelerle tokalaştı.

21:00 - Genel Başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi başladı.Oylama saat 23:00'te sona erecek. Görevliler tarafından 76 kabin ve 25 sandık yerleştirildi. CHP'de bin 226 kurultay delegesi bulunuyor.

19:00 - Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultay sonuç bildirgesi yayınlandı. “Darbe girişimi bahane edilerek karşı darbe gerçekleştirilmiş ve ilan edilen OHAL aracılığıyla temel hak ve hürriyetlerimiz yok edilmiştir” ifadeleri kullanılan bildirgede, “Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçilmesi” parti hedefi olarak belirlendi.

TIKLAYIN - CHP 36. Olağan Kurultayı'nın sonuç bildirgesi açıklandı: Tek adam rejimine son verilecek!

18:30 - Muharrem İnce mükerrer imza tartışması için yeni bir açıklama yaptı. "O 49 delege Genel Başkan'ın marabası değildir, Genel Başkan'ın onayıyla aday olmam" ifadelerini kullanan İnce şöyle konuştu:

"CHP’nin tüzüğü çok net. Tüzükte aday olmak isteyenlerin imzalarında mükerrer olursa eğer mükerrer imza veren kurultay delegeleri divana çağrılır ve tercihini yap denir. Eğer 49 mükerrer varsa; ki asla yok emin olun. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok ki, onların var. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Mükerrer oy varsa, divanın Kılıçdaroğlu mu, İnce mi seç demesi gerekir. Genel Başkan iki satır yazı yazmış, İnce’ye yazın demiş. 49 delege genel başkanın marabası değildir. Genel başkanın böyle bir hakkı yoktur. Ben onun onayıyla genel başkan adayı olmam. Bu suni bir krizdir, algı operasyonudur. Dertleri şu; imza sayısı az, nereden kazanacak diye bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Kanal kanal gezen genel başkan yardımcıları, yarın rezil olacaklar meclis seçimlerinde. Benim 166 imzam var, bir tane bile mükerrer yok. Arayıp, mesaj atıp imza vermediğim için utanıyorum, eksiğiniz varsa gelip verelim diyenler var. Bunlar ayıptır, bu CHP’yi tartışmaktır. Ben kurultay delegelerinin imzasıyla adayım. 49 ortak imza sanki genel başkanın ipoteği altındaymış gibi devretme imkanı yoktur. Ben adil bir yarışma, adalet istiyorum. Sadece adil, özgür bir yarış istiyorum."

18:29 - Divan Başkanı Büyükerşen, "Son kez ilan ediyorum; iki genel başkan adayımız vardır" duyurusunda bulundu.

18:20 - İnce'nin "Lütuf istemiyorum" açıklamasının ardından kurultay salonunda tansiyon yükseldi. İnce'nin genel başkanlık yarışının devam edip etmediği tartışma konusu olurken; divanın son kararının devam yönünde olduğu, İnce'nin çekilmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun tek aday kalacağı kaydedildi.

18:15 - Büyükerşen'in konuşmasından sonra kürsüye çıkan İnce de, "Ben lütufla aday olmam geledenin takdiriyle adayım. Bu 16 yıldır AKP faşizminin CHP’ye de bulaşmasıdır. Lütuf istemiyorum, delegelerin özgür iradeleriyle aday olmak istiyorum. 1972 kurultayında Ecevit bu kürsüye geldi ve ya özgür iradeli delegeler olacaksınız ya da kapı kulları dedi. Ben özgür iradeyle adayım. Bana oy verenlere baskı kurup mükerrer yapacaksınız; sonra da onları bana vereceksiniz, istemiyorum" dedi. İnce, şöyle devam etti:

"Biz buraya gelirken duvarlara yaza yaza geldik, köylülerin tozlu yollarında yürüyerek, gençlik kollarından bu yana çalışa çalışa geldik. Emeğimi kimseye yedirmem. Ben emeğimi, Tayyip Erdoğan’a da yedirmem CHP’yi yönetenlere de yönetmem. Önce CHP’de değişim, sonra Türkiye’de değişim. Önce CHP’de devrim, sonra Türkiye’de devrim. Adalet kurultayı diyorsunuz bana müzik bile çalmıyorsunuz, müzikte bile adaletiniz yok sizin. Arkadaşlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim buna dur deyin!"

18:05 - Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den gelen son açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun dilekçesi sonucunda mükerrer oyların İnce'nin adaylığı için sayıldığını ve İnce'nin adaylığının resmiyetinin devam ettiğini duyurdu.

17:00 - Kurultay, delegelerin yaptığı konuşmalarla devam ediyor. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu adaylıkları için başvurular sona erdi.

16:30 - Delegelerin tek tek divana çağrılıp imzalarının sorulmasının ardından kriz çözüldü. Divan Kurulu'nun açıklamasıyla İnce'nin adaylığı resmileşti. Divan'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

16:15 - Muharrem İnce ise mükerrer oy iddialarına ve Kılıçdaroğlu ekibi tarafından yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Yeterli desteğe sahip olduğunu belirten İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Algı operasyonu yapmak istiyorlar. Benim kurultayı alacağımı görüyorlar. Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. Çeksinler imzalarını. Bu bir algı operasyonudur. Yürekleri varsa Muharrem İnce’ye imza verecekleri sorsunlar. Kurultayı başlarına yıkarım, bu bir algı operasyonu. Ali Cengiz oyunları bunlar; bak imzayı bile toplayamadı demeye çalışıyorlar. Sandıklar açıldığında göreceksiniz. Baskıyla imza almak isteyecek kadar küçüldülerse bilemem. 49’un yerine 490 imza verecek baba yiğit vardır. 700’ün üzerinde oyla genel başkan olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

16:10 - Bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu da paralel açıklamalar yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun CHP geleneğine uygun bir şekilde demokratik seçim yapılan bir kurultay istediğini belirten Aydoğdu, "Eğer gerekirse MYK üyeleri olarak bizim imza vererek İnce'nin aday olmasını sağlamamızı istedi" dedi.

16:00 - Mükerrer oy iddialarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mükerrer oyların İnce'ye destek olarak kabul edilmesi için Divan'a dilekçe verdiğini söyledi. Ağbaba, dilekçenin kabul edilmemesi halinde ise Kılıçdaroğlu ekibinin İnce'nin adaylığının kesinleşmesi imza vereceğini de sözlerine ekledi.

15:30 - Muharrem İnce'nin mükerrer imzalar nedeniyle seçimde yarışamayacağı iddialarını yorumlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, "Aşılmayacak bir sorun değil. Çoklu adaylarda zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek imza verilebiliyor. Bu isimlere hangi ismi seçtiği sorulacak. Sayın Genel Başkan'ı da tanıyorum. Büyük ihtimalle sorun çözülecek" dedi.

15:00 - Konuşmasını bitiren İnce'nin adaylığında mükerrer imzalar olduğu iddiası tartışılıyor. "49 mükerrrer imza tespit edildi" iddiası doğrulanırsa İnce seçimde yarışamayabilir.

Mükerrer imzaları saptayan Divan Kurulu, daha sonra İnce'nin adaylık konuşmasına yapmasına izin verdi. İmzaları yeniden kontrol eden Divan Kurulu'nun son kararı bekleniyor.

14:40 - Hedefimiz yüzde 50+1. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı... Bugün neden aday oldum biliyor musunuz? Sizleri seçim akşamı ağlatmamak için genel başkanlığa aday oldum. Sizi ezdirmeyeceğim. Bizim genel başkanımız yanlış yapar ama haram yemez.

14:20 - Muharrem İnce: Umut olmak için buradayım. Büyük değişim için buradayım. Dış politikada topyekün bozgun dönemi yaşıyoruz. Devletten devlete politika yapardık. Şimdi partiden partiye politika yapılıyor. Türkiye’nin 70 yıllık Filistin politikası vardı. Bugün 70 yıllık Filistin politikası terk edildi. AKP Genel Merkezi’nden idare ediliyor.

Pasaportumuzun Edirne’den öteye değeri yok. Ortadoğu bataklığına saplandık. Bir tarih cahili ‘ÖSO, Kuvayı Milliye’ diyor. Kuvayı Milliye askerlerinin ekmek almaya parası yoktu. Ne diyorsun sen cahil. Kuvayı Milliye’nin askerleri emperyalistlere karşı savaştı. ÖSO’nun derdi bir tane; Esad gidince onların sorunu bitiyor. Sen nasıl olur da Kuvayi Milliye ile yan yana koyarsın… Tarih cahili…

ÖSO dolarla maaş oluyor. Kuvayı Milliye evine ekmek götüremiyordu. Ama ne yazık ki bir taraftan o kaçak sarayda oturan o tarih cahili konuşurken CHP’nin yöneticileri de bu tarih cahilinin haddini bildiremiyor, ona cevap veremiyor. ‘Muharrem İnce niye aday oldun’ diye soranlara cevap veriyorum. Onun haddini bildirmek için adayım. Ülkemizin kaderi bir kişinin iki dudağı arasında. Sözde dünya lideri, kafa tuttuğunu zanneettiği emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürdüğünün farkında değil.

13:50 - CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce, konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. İnce özetle şunları söyledi:

"Bu kurultay Türkiye için, partimiz için ve benim için çok önemli. Devrimlerin, zaferlerin, kuruluşun partisiyiz. Bu mücadelede boyun eğmeyenlere selam olsun. İki ayrı yol, iki ayrı ihtimal var. Ya kazanacağız, ya kaybedeceğiz… CHP’nin çok değerli gönüldaşları, geleceğimiz elimizden alınıyor, cumhuriyetimiz yıkılıyor, umutlarımızı söndürmek istiyorlar, yaşama sevincimizi yok etmek istiyorlar. Karşımızdaki bir siyasi parti değil, ülkeyi yağmalamak için bir araya gelmiş bir yapı. Cumhuriyeti kuran parti, cumhuriyeti kurtaracaktır

CHP'de tuzu kurular var

CHP’de de tuzu kurular var. Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy (belediyeler) onları aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Bu partide bir itaat edenler, bir de memnun olmayıp itiraz edenler var. Ben itiraz ediyorum."

13: 36 - CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adayları resmileşti. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce. Daha önce aday olacaklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ise delegelerin en az yüzde 10'undan imza toplayamadıkları için resmen aday olamadılar.

13:30 - Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu, 165 delegenin imzasıyla genel başkan adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışacak.

12:50 - Muharrem İnce genel başkan adaylığı için gerekli imzayı topladı.

12:45 - Kemal Kılıçdaroğlu: Beş temel sorun olarak terör, adalet, milli eğitim, dış politika ve demokrasiyi sayan Kılıçdaroğlu, parti teşkilatının bu alanlara odaklanması çağrısı yaptı ve konuşmasını tamamladı.

12:30 - Kemal Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarın dedik. Her türlü numarayı çektiler. Aynı yolda paralel yürüyorlardı. Şimdi FETÖ ile ilgisi olmayanları suçluyorlar.

12:20 - Kemal Kılıçdaroğlu: İktidara gelince asgari ücretliden vergi almayacağız. Çiftçinin yüzde 1 kanuni hakkını vereceğiz. Türkiye'yi saman ithal eden ülke ayıbından kurtaracağız. Bilgi yoğunluklu, katma değeri yüksek üretimden de Türkiye'yi yönetenlerin haberi yok, biz hepsini hayata geçireceğiz. 21. yüzyılda cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma kararlılığındayız.

12:10 - Kemal Kılıçdaroğlu: CHP entellerin partisi diyorlar. Senin dünyadan haberin yokken taşeronların hakkını biz gündeme getirdik. Orman köylüsüne biz sahip çıktık. Kamyon şoförünün derdini biz dinledik... Allah'ın izniyle Ankara'yı, Bursa'yı, İstanbul'u, Manisa'yı, Balıkesir'i, Adana'yı alacağız. Tarih yazacağız. Yerelden başlayarak gücümüzü iktidara taşıyacağız.

12:00 - Kemal Kılıçdaroğlu: Lozan'ı tartışmaya açanlara soruyorum: Sen Sevr'i mi özledin? Lozan milli kurtuluşun onur senedidir. Dış politikamız milli olmak zorundadır. Türkiye'nin çıkarlarına uygun inşa edilmelidir.

11:55 - Kemal Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: Adına ister Kürt sorunu ister başka bir şey deyin. Bu sorunu çözecek tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

11:50 - Açılış konuşmasından sonra bu kez genel başkanlık adaylık konuşması için yeniden kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gülen cemaatine yönelik, "Ne istediniz de vermedik" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu: Bu kurultay salonunda terör örgütlerine 'Ne istediniz de vermedik' diyenler yoktur. Bu kurultay tanımında terör örgütü tarafından aldatılanlar yoktur.Bu kurultay salonunda terör örgütleri ile pazarlık kuranlar yoktur.Bu kurultay salıonunda terör örgütleri ile aynı menzile yürüyenler yoktur.Devletin haremini yani namusunu terör örgütüne teslim edenler yoktur" dedi.

11:45 - Genel başkanlığa aday olacaklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu, adaylık için yeterli imzayı toplayıp toplamadıklarına dair henüz bir açıklama yapmadı. İnce, daha önce yeterli imza sayısına ulaştığını açıklamıştı.

11:30 - Kurultay öncesinde yaptıkları ortak açıklamayla ‘sınıf temelli sol siyaset’ çağrısında bulunan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ve İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 2 tüzük değişikliği teklifinde bulunacak. Cihaner ile Böke, Parti Meclisi üyesi sayısının yüzde 20 artırılmasını ve mevcut tüzüğün 37.maddesinde değişiklikle blok liste uygulamasının tümüyle tüzükten çıkarılmasını teklif edecek. Muharrem İnce ise daha önce açıkladığı, “Cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin katılımıyla seçilmesi” için tüzük değişikliği teklifi sunmaktan vazgeçti.

'Sınıf temelli, emekten yana sol siyaset' çağrısında bulunan Böke ve Cihaner'den tüzük değişikliği teklifleri

11:20 - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen oybirliğiyle Divan Başkanı seçildi. Büyükerşen kurultayı resmen başlattı.

11:15 - Kılıçdaroğlu konuşmasında, "İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Biri Deniz Baykal, inşallah kısa sürede aramıza katılacak. Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu, hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden içeride tutulmaktadır. Bütün yol arkadaşlarımın selamını gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan belgeyle içeride. Onu tutuklayanlar şu an içeride. Terör örgütlerinin bildiği nasıl devlet sırrı olur. İstediğiniz kadar baskı kurun. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Çünkü biz, Kuvayı Milliyeciyiz" ifadesini kullandı.

11:14 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın açılış konuşmasını yaptı.

11:01 - Kılıçdaroğlu'nun yerine geçmesinin ardından lazerli ışık gösterisi başladı.

11:00 - Salona, MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu afişi asıldı.

10:55 - 8 yıldı CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu eşiyle beraber salona girdi. Kılıçdaroğlu salonda Adalet Yürüşüyü'ndeki marş eşliğinde ve alkışlarla karşılandı

10:40 - Genel başkan adaylarından Muharrem İnce, eşiyle beraber Kılıçdaroğlu'na ayrılan platformdan giriş yaptı. Taraftarları alkışlarla, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla İnce'yi üzerine gül atarak karşıladı.

10:30 - İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu alkışlarla salona giriş yaptı.

10:20 - Programa göre 10.00'da başlaması planlanan kurultay, delegelerin tamamı salona ulaşmadığı için sarktı.11.00 sularında divanın oluşturulması ve Kılıçdaroğlu'nun 12.00-13.00 arasında konuşma yapması bekleniyor.

09:55 - Kurultayda sık sık 10. Yıl Marşı ve türküler seslendirilirken tribünleri dolduran CHP’liler de hep beraber, bayraklarla eşlik ediyor.

09:36 - Kurultay salonunda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağı platformun arkasına dev ekran yerleştirildi.

09:00 - Salona girişte yoğun güvenlik önlemleri var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce katılımcı uzun bir yürüyüşün ardından birkaç kontrol noktasından geçerek salona giriyor.

Kurultay notları

Kılıçdaroğlu’nun kurutayda yaptığı konuşma boyunca salondaki coşkunun çok da yüksek olmadığı ve Genel Başkan’ın 2018-2019 için umut vermediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun hitabeti için ‘grup konuşması’ gibi yorumları yapıldı.

NTV canlı yayınında konuşan Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, “Konuşmada bir sürpriz görmedim. Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nden beri 5 temel meselede konuşuyor. Özel önerilerde bulunmuyor, çözümle ilgili bir şey söylemiyor. Konuşmanın bütününe baktığımızda, 2019 yolunda hem genel seçimler hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi konuların üzerinde duracağı netleşmiş şekilde. ‘Duvarı yıkmak’ mesajını da birkaç kere daha söylemişti” yorumunda bulundu.

"Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin beka sorunu olarak gördüğü şey birbirinin zıttı"

Kılıdaroğlu’nun ‘karşıtlık’ üzerinde bir konuşma yaptığını ifade eden Çevikcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun ‘Türkiye’nin beka sorunu’ olarak nitelendirdiği şeyin birbirlerinin zıttı olduğuna dikkat çekti.

"Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün mirasını yemeye devam ediyor"

Kılıçdaroğlu’nun konuşmaya ‘yoldaşlarım’ olarak başlamasının önemli olduğunu kaydeden Çevikcan, “Adalet Yürüyüşü mirasının yenmekte olduğunu görüyoruz. Gerçek coşku orada başladı. Adalet Yürüyüşü’yle ilgili bir sinevizyonu araya koyma ihtiyacı hisseti. Konuşma, Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyerini Adalet Yürüyüşü’nün öncesi ve sonrası olarak ayırdığını ortaya koydu” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yaptığı açılış konuşmasında MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve tedavisi Almanya'da süren Deniz Baykal isimlerini ön plana çıkardı.

Berberoğlu'nun tutuklanması için hiçbir somut delil olmadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Biri Deniz Baykal, inşallah kısa sürede aramıza katılacak. Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu, hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden içeride tutulmaktadır. Bütün yol arkadaşlarımın selamını gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan belgeyle içeride. Onu tutuklayanlar şu an içeride. Terör örgütlerinin bildiği nasıl devlet sırrı olur. İstediğiniz kadar baskı kurun. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Çünkü biz, Kuvayı Milliyeciyiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de kurultayda "Enis Berberoğlu'na özgürlük" kampanyası başlatacaklarını ve salonda imza toplayacaklarını belirten Bingöl, Berberoğlu'nun Parti Meclisi'nin "onur üyesi" olması için önerge verileceğini bildirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ortak imzayla Divan Başkanı olması beklenirken; Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alpaslan Çabuk, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında adaylıklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu ve İnce dışındaki isimlerin adaylıklarını resmiyete dökülmesi beklenmezken, yarışın bu iki isim arasında geçmesi bekleniyor.

1266 delegenin oy kullanacağı kurultayda, genel başkan adaylığını açıklayanların yarışa girebilmesi için 127 imza ile divana başvurması ve adaylıklarını resmileştirmesi gerekiyor.

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Çarşaf liste uygulamasının devam edeceği kurultayda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

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Şehitler nedeniyle coşkulu etkinlikler kaldırıldı

CHP Genel Merkezi, 36. Olağan Kurultayı hazırlıklarını tamamladı. Kurultaya katılanlar tribünlerde, delegeler ise salonun tam ortasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun katılımcıları selamlaması için yürüyüş platformu oluşturuldu. Salonun dört bir yanına MİT TIR'ları davası kapsamında 'casusluk' iddiasıyla haziran ayından bu yana tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için afişler asıldı ve “Özgürlükte buluşacağız” mesajı verildi.

'Coşkulu etkinlikler' ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında şehit olan askerlere saygısızlık olmaması amacıyla iptal edildi.