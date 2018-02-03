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AKP, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na temsilci göndermedi

CHP kurultayı için 10 bin kişiye davetiye gönderildi

03 Şubat 2018 12:47

AKP, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'na temsilci göndermeme kararı aldı.

CHP'nin 'Adalet ve Cesaret' temalı kurultayı bugün (3 Şubat 2018) gerçekleşecek. 10 bin kişilik davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor.

Kurultay öncesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında, Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday adaylığını açıklayan isimler.

Aday adayları, delegelerin yüzde 10'unun imzasını almaları durumunda aday olabilecekler.

CHP liderinin 7'nci kurultayında ilk gün genel başkan seçimi yapılacak, 2'nci gün ise Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. 

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