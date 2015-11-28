Muhalefet milletvekillerinden AKP'ye: Katilsiniz, sizin elinizde kan var!

64. Hükümet programını görüşmek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Diyarbakır Baro başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili tartışmalar yaşandı.

AKP’li milletvekillerinden “Hedef polisti, saldırı Baro Başkanına değildi” açıklaması gelirken; CHP’li Veli Ağbaba “Sizin elinizde kan var” diyerek, HDP'li Lezgin Botan da "Katilsiniz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

”Ülkemizin istikrarını hedef alan bu saldırıları lanetliyor, bu ve benzeri saldırılara millet olarak boyun eğmeyeceğimizin altını bir kez daha çizmek istiyorum” diyen Meclis Başkanı İsmail Kahraman ise toplantının gündeminin "hükümet programını tartışmak olarak belirlendiği" gerekçesiyle Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili konuşmalara izin vermeyeceğini belirtti. Bunun üzerine CHP’li Özgür Özel, usül tartışması açtırmayı başardı ve usul üzerinde alınan sözlerle Tahir Elçi’ye saldırı gündeme getirebildi.

"Onun can güvenliğini sağlamakla yükümlüsünüz, muhalefet partisi değilsiniz"

Özgür Özel’in açtığı usül tartışması üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, AKP’li Mehmet Naci Bostancı’nın "Mutlak surette, bu işin arkasında, önünde, sağında, solunda ne varsa bütün çıplaklığıyla açığa çıkarılmalı, bizim talebimiz budur” yorumuna, "Onun can güvenliğini sağlamakla yükümlüsünüz, siz muhalefet partisi değilsiniz. Baro Başkanı katlediliyor söylediğiniz şeye bakın, ayıptır ya!” diye tepki gösterdi.

Veli Ağbaba: Sizin elinizde kan var

HDP’li milletvekilleri de Meclis sıralarına Elçi’nin fotoğrafını koydu. Yemin etmek için kürsüye gelen Mardin Milletvekili Ali Atalan, Elçi’nin fotoğrafını kürsüye bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyarbakır’daki saldırıdan önce Suruç ve Ankara’da IŞİD’in yaptığı katliamlara dikkat çekti ve “Nerede bir barış eylemi varsa nerede bir eylem varsa AKP’nin besleyip büyüttüğü öfkeli gençler dediği, silah verdiği, MİT TIR’larıyla silah gönderdiği IŞİD katillerinden korkun. Sizin elinizde kan var” dedi.

AKP Grup Başkanvekili: Oradaki saldırı Baro Başkanımıza değildir

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da HDP’nin şehit polis için taziyede bulunmamasını eleştirdi ve “Ölenin kimliği, siyaseti, ideolojisi olmaz. Oradaki saldırı Baro Başkanımıza değildir. Polise yapılan saldırıda hem polisimiz şehit olmuştur hem Baro Başkanı ölmüştür” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da “Bu saldırı ülkemiz üzerinde oynanan derin oyun ve tuzakların bulunduğu bir dönemde oldu” açıklaması yaptı.

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın “Bizim orada bir laf vardır. ‘Çalma el kapısını, çalarlar kapını” sözü ise tartışmalara neden oldu. HDP’li İdris Baluken, “Tehdit ediyorsun, aferin sana. Esedullah timini kabul edip tehdit mi ediyorsun?” diye tepki gösterdi