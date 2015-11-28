Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıda bir polis memuru da yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda polis memuru Ahmet Çiftaslan da hayatını kaybetti. Sivil polisin vurulma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde bir ticari araçtan polis memuruna ateş açılması, polisin yere düşmesi ve saldırganların kaçma anı görülüyor.

Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden Ahmet Çiftaslan'ın Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Ahmet Çiftaslan’ın annesi, acı haberi Gümüşhane’de görev yapan damadının evinde aldı.



Saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şehit polis memuru Ahmet Çiftaslan’ın annesi Süheyla Çiftaslan acı haberi, Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli akademisyen olan damadı Yrd.Doç.Dr. Fatih Damlıbağ ve kızıyla birlikte Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan Üniversite lojmanlarında aldı.



Emniyet yetkililerinin ambulans eşliğinde gittiği lojmanda acı haberi alınca yıkılan anne Çiftaslan, hemen kızı ve damadıyla birlikte karayoluyla Kahramanmaraş’a hareket etti.



Olayı duyar duymaz şehit ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Yücel Yavuz, üniversite yerleşkesi çıkışında gazetecilere yaptığı değerlendirmede şehit polis memurunun annesinin bir süredir damadı ve kızının yanına misafirliğe geldiğini belirterek, “Ailemiz şuanda karayoluyla memleketlerine intikal ediyor. Emniyet’ten bir ekip arabasını eskort olarak yanlarına verdik. Ayrıca yedek bir şoför de tahsis ettik. Uçakla göndermek istedik ama aile karayoluyla gitmek istedi. Allah rahmet etsin diyoruz. Başımız sağolsun” dedi.