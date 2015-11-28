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Tahir Elçi’nin eşi morgun önünde göz yaşlarına boğuldu

Elçi'yi yakınları sakinleştirdi

28 Kasım 2015 18:27

Öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, katledilen eşinin bulunduğu morgun kapısında gözyaşlarına boğuldu. Elçi’yi yakınları sakinleştirdi.

DİHA’nın haberine göre Diyarbakır'da bugün yaptığı açıklama sonrası sıkılan kurşunla katledilen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesinin getirildiği Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi insan akınına uğradı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da morga geldi.

Morga alınan Türkan Elçi’nin feryatları morgun koridorunda yükseldi. Elçi, yakınları tarafından sakinleştirildi. Kapı önündeki sandalyeye oturulan Türkan Elçi'ye katledilen eşinin kardeşi sarılıp, ağladı. 

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