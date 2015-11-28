Hükümetin ilk beş gününde neler oldu; Rus uçağı düşürüldü, Dündar ve Gül tutuklandı, Tahir Elçi öldürüldü!

1 Kasım seçiminden sonra yüzde 49,5 oy ile hükümet kurma görevini devralan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu 64’üncü hükümet döneminin ilk gününde Rusya’nın uçağı düşürüldü; üçüncü gününde Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı; beşinci gününde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürüldü.

Davutoğlu’nun yeni kabinesi 24 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

24 Kasım: Rusya uçağı düşürüldü

Kabinenin onaylandığı gün Türkiye, Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait bir savaş uçağı düşürdü. Cumhurbaşkanlığı'ndan önce Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği ve uyarılara da aldırmadığı için angajman kuralları çerçevesinde düşürülen uçağın Su 24 tipi Rus uçağı olduğu kaydedildi. Daha sonra ise "İlk bilgilendirme notunda Rus uçağı olduğuna dair ifade, basındaki haberlerden hareketle kullanılmıştır. Yani Rus uçağı olduğu tahmin ediliyor anlamında" açıklaması geldi.

26 Kasım: Can Dündar ve Erdem Gül tutuklandı

Hükümetin onaylanmasının üçüncü gününde Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, MİT TIR'ları haberlerinde "terör örgütüne yardım, casusluk ve devlet sırlarını ifşa etmek" iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildiler.

28 Kasım: Tahir Elçi öldürüldü

Hükümetin onaylanmasının beşinci gününde sonra Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, basın açıklaması yaptıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Elçi, başına isabet eden tek kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Ön otopsi raporunda, Elçi'nin ölümüne ensesinden giren tek kurşunun sol gözünün üstünden çıkan kurşunun sebep olduğu belirtildi.