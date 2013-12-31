Muhalefet liderleri, yayımladıkları yeni yıl mesajlarında yolsuzluk vurgusu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli yeni yıl mesajlarını yayınladılar. 2013 yılına dair değerlendirmelerin yer aldığı mesajlarda yılın son günlerine damga vuran yolsuzluk operasyonları öne çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemel Kılıçdaroğlu mesajında, ''AKP'li 2013'ü, Başbakan'ın, Bakanların, Bakan çocuklarının, bürokratların ve AKP yandaşlarının adının karıştığı yolsuzluk, kara para aklama, rüşvet alıp verme operasyonu ve bu operasyonları engelleme, delilleri karartma, yargıya müdahale girişimleriyle geride bırakıyoruz" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ''Geride bıraktığımız 2013 yılı ayrışma, çözülme, bölünme, ihanet ve teslimiyetle dolu olduğu kadar, yolsuzluğun, rüşvetin, milletin malına göz dikmenin ve tüyü bitmemiş yetimin hakkına girmenin de hüküm sürdüğü bir yıl olmaya şimdiden namzettir'' görüşünü savundu.

İki liderin konuşmalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

'Vatandaşlarımızı böleni, içine battığı karanlıkta bırakıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında Başbakan Erdoğan hükümetini sert dille eleştirdi, kardeşlik mesajı verdi.

AKP'nin " yolsuzlukları ve rüşveti ne kadar delil kararttırırsa karartsın, ne kadar yargıya müdahale ve yasal düzenlemelerle yeni zırhlar icat ederlerse etsin, operasyonlarda adı geçenleri hesap vermekten kurtaramayacağını '' vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

''Yeni yıl demek, yeni bir başlangıç, yeni bir umut ve umutları yeşertmek için çok çalışmak, daha güzel bir yıl, daha mutlu, daha huzurlu bir gelecek için çok büyük sorumluluk üstlenmek demektir. AKP'li 2013'ü, Başbakan'ın, Bakanların, Bakan çocuklarının, bürokratların ve AKP yandaşlarının adının karıştığı yolsuzluk, kara para aklama, rüşvet alıp verme operasyonu ve bu operasyonları engelleme, delilleri karartma, yargıya müdahale girişimleriyle geride bırakıyoruz.''

''11 yıllık iktidarında milletine, aydınına, gazetecisine, bilim insanına, siyasetçisine, ordusuna komplo kuranları, özel hayatıma müdahale etme, çevreme, doğama, ağacıma dokunma diyen gençlerimizden 7'sini öldürten, 11'inin gözünü çıkarttıran ve vicdanı sızlamadan 'Emri ben verdim' diyeni, Türkiye'yi yalnızlaştırarak, selam vereceği tek komşu bırakmayanı, 'Yüzde elliyi içerde zor tutuyorum' diye vatandaşlarımızı böleni, çatışma tohumları ekeni, hırsızın, yolsuzun, kara paracının ve rüşvet alıp verenin peşinden koşan savcının polisin yolunu keserek, dosyalarına el koyarak, hırsızı bırakıp savcının polisin peşine düşeni, yılın son günlerinde, "Beni Kılıçdaroğlu'nun meşrebinden olanlar mahkum etti' diye mezhepçilik yapanı eski yılda, yani 2013'te, içine battığı karanlıkta bırakıyor ve yeni yılda aydınlığa yürüyoruz''

''Tüm insanlığa barış, huzur, refah, mutluluk diliyor, ırkı, dini, mezhebi, dili, cinsiyeti, rengi ne olursa olsun her vatandaşımıza, kardeşlik ve sağlık dileklerimle sevgilerimi saygılarımı sunuyor, yeni yılını içtenlikle kutluyorum''

'Türkiye paralel devletin yanında, paralel siyasetle yüz yüzedir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayımladığı yeni yıl mesajında, içte ve dışta tepkileri bileyen, sinirleri geren, öfkeleri tetikleyen ve büyük yankı uyandıran karmakarışık hadiselerin 2013 yılını çekilmez yaptığını belirterek, 2013 yılında ülkenin hali, milletin huzur ve esenliğinin kabus filmlerini aratmayacak ölçüde bozulduğunu, yara bere içinde kaldığını savundu, devlet, ekonomi, siyaset ve sosyal yapıda yaşanan sorunlara işaret etti.

MHP Lideri Bahçeli, ''Geride bıraktığımız 2013 yılı ayrışma, çözülme, bölünme, ihanet ve teslimiyetle dolu olduğu kadar, yolsuzluğun, rüşvetin, milletin malına göz dikmenin ve tüyü bitmemiş yetimin hakkına girmenin de hüküm sürdüğü bir yıl olmaya şimdiden namzettir'' diyen Devlet Bahçeli, Türk milletinin 2013 yılında kaybeden, bunalan ve dara düşen taraf olduğunu, kötü niyetlilerin güldüğünü, bölücülerin umutlandığını, terör lobilerinin güç ve itibar kazandığını, akıl ve sağduyu yolundan tehlikeli şekilde savrulduğunu'' belitti.

MHP Genel Başkanı,konuşmasını söyle sürdürdü: ''Türkiye paralel devletin yanında, paralel hükümet, paralel başbakan, paralel siyasetle yüz yüzedir. 2013 yılı 'Rüşvet ve Yolsuzluk' sarmalının deşifre edildiği, namuslu ve vatanperver hukuk insanlarının devreye girdiği bir yıl olarak anılacaktır''

''Ümit ederim ki 2014 yılı dürüstlüğün onaylanacağı, yolsuzluğun, haramzadelerin ve günahkarların mahkum olacağı bir yıl olarak tarihe geçecektir.''