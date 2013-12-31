Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 2013 kritik bir kavşak oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı yeni yıl mesajında "2013, Türkiye'nin gelecek yolculuğunda kritik bir kavşak oldu" dedi.

Erdoğan, yeni yıl mesajında, "Sevgili vatandaşlarım, yeni umutların, yeni heyecanların, yeni beklentilerin olduğu yeni bir yıla giriyoruz. Bu vesileyle, sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor, 2014'ün ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Bu yılın Türkiye'nin gelecek yolculuğunda son derece kritik bir kavşak, son derece tarihi bir eşik olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin 2013'te hükümetleri öncülüğünde birçok alanda büyük kazanımlar elde ettiğini, büyük atılımlar gerçekleştirdiğini bildirdi.

Başbakan Erdoğan, Türkiye'de ekonomide, dış ticarette, turizmde, büyümede rekorlar kırdıklarını, eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda büyük ilerlemeler sağladıklarını vurguladı. Ülkenin 30 yıldan bu yana kanını emen, enerjisini tüketen terörün geriletilmesinde önemli adımlar attıklarına işaret eden Erdoğan, artık Türkiye'nin şehit cenazeleri yüzünden yas tutmadığını, annelerin evlatları için gözyaşı dökmediğini, gençlerin geleceği için endişelenmediğini belirtti.

Türkiye'yi eskisinden çok daha istikrarlı, çok daha güvenli, çok daha emniyetli bir ülke haline getirdiklerini bildiren Erdoğan, "Bu yıl, Türkiye'nin büyük hedeflerini, aziz milletimizin asırlardan bu yana düşlediği birçok büyük hayalini gerçeğe dönüştürdük. 81 vilayetimizin tamamında büyük yatırımlar yaptık, şehirlerimizi kalkındırdık, her bir şehrimizin potansiyelini harekete geçirdik, marka değerlerini arttırdık" değerlendirmesinde bulundu.

'İstikrarımızı korumanın, istiklalimizi ve istikbalimizi korumak olduğunu çok iyi biliyoruz'

Türkiye'nin devleti ve milletiyle 11 yıl boyunca yürüttüğü yoğun mücadeleler sonucunda elde ettiği istikrar ve güvenden, dişiyle tırnağıyla elde ettiği hiçbir kazanımdan asla geri adım atmayacağına inandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü istikrarımızı korumanın, istiklalimizi ve istikbalimizi korumak olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin adı artık krizlerle, bunalımlarla, darboğazlarla anılmayacaktır. Bugün bölgesinde lider, dünyada saygın bir ülke olan, en büyük 17 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, inanıyorum ki 2014 yılında da bu yükselişini sürdürecek, 2023 hedeflerine doğru kararlı ve emin adımlarla ilerleyecek, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacaktır.

Türkiye olarak bizler, sadece ülkemiz için değil, dünya için de barışı, istikrarı, dostluğu aramaya devam edeceğiz. Savaşların durması, çatışmaların sona ermesi, acı ve gözyaşının dinmesi, insanlığın esenliğe kavuşması için bölgemizde ve dünyada aktif şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve inançla, büyük beklentilerle, taze umutlarla girdiğimiz yeni yılın, bir kez daha ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, bütün vatandaşlarıma huzur ve esenlikler diliyorum."