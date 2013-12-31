Cumhurbaşkanı Gül: Hepimiz aynı geminin içindeyiz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni yıl nedeniyle mesaj yayımladı. 2013’ün dünya ve ülkemiz açısından zor bir yıl olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Yeni yılda başta yakın coğrafyamız olmak üzere, yaşanan acıların sona ermesini, insanlığın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, mesajında yolsuzluk operasyonları ve savcıların yetki kullanım tartışmalarına da değindi.Gül, savcıların yetki kullanım tartışmalarına dair ''hiç kimse ve hiç bir kurum kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz'' mesajını verirken yolsuzluk operasyonları hakkında ''belirli konularda kamuoyu vicdanında oluşan soru işaretlerinin tamamen giderilmesi önem taşımaktadır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün mesajından satır başları şöyle:

"Türkiye olarak 2013 yılını yoğun bir gündemle geçirdik. Geride bıraktığımız yılda ülkemizde huzur ve güven ortamının sağlanması adına önemli adımlar atıldı, demokrasi ve ekonomi alanında önemli gelişmeler sağlandı. Birçok ülke büyük ekonomik krizler yaşarken Türkiye ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde devam ettirdi.

"İstikarar, geleceğe yönelik itimat belirleyici unsurlardır"

Dünyayla entegre olmuş, Avrupa Birliği müktesebatı ile önemli ölçüde uyum sağlamış, yatırımcıların cazibe merkezi haline gelmiş ve sermayenin serbestçe dolaştığı bir ülkeyiz. Böyle bir ülkede istikrar, güven ve geleceğe dönük itimat belirleyici unsurlardır.

"Hepimiz aynı geminin içindeyiz"

Bu gelişmeler, siyasi istikrarın, iyi yönetimin ve disiplinli çalışmanın ürünüdür. Milletçe geldiğimiz noktanın kıymetini çok iyi bilmeli, gelecek nesillere ekonomik ve siyasi açıdan gelişmiş huzurlu bir ülke bırakmak için çaba göstermeliyiz.

Bu anlamda, siyasi istikrarı ve ekonomik güven ortamını sarsacak, demokratik hukuk devletini aşındıracak, birliğimizi ve dirliğimizi bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekir. Unutmayalım ki, bu güçlü devletin eşit ve hür vatandaşları olarak hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu geminin her bakımdan daha güzel ve aydınlık bir geleceğe doğru yoluna devam etmesi ortak sorumluluğumuzdur.

"Soru işaretlerinin giderilmesi önem taşımaktadır"

Toplumumuzun dinamik yapısı dikkate alındığında zaman zaman sorunların ve bunlara yönelik görüş ayrılıklarının yaşanması doğaldır.

Tabiatıyla, belirli konularda kamuoyu vicdanında oluşan soru işaretlerinin tamamen giderilmesi önem taşımaktadır. Bununla birlikte, bu sorunları hukukun üstünlüğü, adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilke ve değerlerin hakim olduğu bir toplumsal ve siyasal ortamda, birbirimizi yaralamadan, kırıp dökmeden, karşılıklı anlayış içerisinde çözmemiz gerekiyor. Esasen ülkemizde refah ve istikrarın sürekliliği bu ilkelerin gözetilmesinden geçmektedir. Bunun için reformların sürdürülmesinin önemine dikkat çekmek istiyorum.

"Hiç kimse kaynağını anayasadan almayan bir yetki kullanamaz''

Demokrasi güçler ayrılığına dayanan kurallar ve kurumlar rejimidir. Kurumların görev ve yetkileri de Anayasa ve kanunlarda belirtilmiştir. Hiç kimse ve hiçbir organ kaynağını Anayasadan almayan bir yetki kullanamaz.

"Milletimiz siyasi konularda hakemdir"

Yeni yılla birlikte, eski siyasi ve bürokratik alışkanlıkları geride bırakmalıyız. İktidarı değiştirmenin demokrasilerdeki adresi tartışmasız seçimlerdir. Milletimiz siyasi konulardaki hakemlik işlevini bugüne kadar layıkıyla yerine getirmiş, bundan sonra da yerine getirmeye devam edecektir. Diğer yandan, hukuki sorunların çözüm yeri de kuşkusuz bağımsız yargıdır. Bağımsız ve tarafsız yargı olgusunu ve algısını zedeleyecek tavırlardan kaçınmak hepimizin görevidir.

"Hiç bir güç Türkiye'yi yolunda döndüremeyecektir"

Sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz var. Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı engellememelidir. Hiçbir güç, Türkiye’yi yolundan döndüremeyecektir. Gelişme sürecinde, evrensel değerler en önemli yol göstericimiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2014’ün ülkemiz ve bütün dünya için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Yurt içindeki ve yurt dışındaki siz değerli vatandaşlarımın Yeni yılını tebrik ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum."

Bu anlamda, siyasi istikrarı ve ekonomik güven ortamını sarsacak, demokratik hukuk devletini aşındıracak, birliğimizi ve dirliğimizi bozacak tutum ve davranışlardan kaçınmamız gerekir

Tabiatıyla, belirli konularda kamuoyu vicdanında oluşan soru işaretlerinin tamamen giderilmesi önem taşımaktadır. Bununla birlikte, bu sorunları hukukun üstünlüğü, adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilke ve değerlerin hakim olduğu bir toplumsal ve siyasal ortamda, birbirimizi yaralamadan, kırıp dökmeden, karşılıklı anlayış içerisinde çözmemiz gerekiyor.