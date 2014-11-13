Ebola tedavisi için klinik deneylere başlanıyor

İnsani yardım kuruluşu Médecins Sans Frontières (Sınır Tanımayan Doktorlar), Ebola virüsünün tedavisi amacıyla önümüzdeki ay Batı Afrika'da klinik deneyler yapacağını açıkladı. İlk sonuçlar ise Şubat ayında açıklanabilir. Çalışmalar sırasında Gine ve Liberya'daki üç klinikte, Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) listesindeki iki ilaç denenecek.

Gine'nin başkenti Conakry'de deneylerin birinde, iyileşen Ebola hastlarından alınan kan örnekleri kullaılacak. Tarihi açıklanmayan klinik deneylerle ebola virüsü taşıyan hastaların birinci aşamada, "kritik süreç" olarak nitelendirilen ilk 14 günde hayatta tutulmaları hedefleniyor. İngiliz, Fransız ve Belçikalı sağlık görevlileri da çalışmalarında Sınır Tanımayan Doktorlar'a yardımcı olacak.

MSF Sözcüsü Doktor Annick Antierens, Ebola virüsüne yakalananların yaşam şanslarını artırma amacıyla tedavi sürecine hız verdiklerini söyledi. Ebola hastalarının tedavisinde en tecrübeli kuruluş olan MSF, virüsün tedavisinin bulunabileceği yolunda umutlu.

5 binden fazla can aldı

Ebola virüsü, yakın temasla bulaşıyor ve iç kanamaya yol açıyor.

Virüse yakalananların büyük çoğunluğu hayatını kaybediyor. Ebola bir kişiyi yaklaşık 3-4 gün içinde öldürebiliyor.

WHO dün Ebola salgınında ölenlerin sayısının beş bini aştığını açıklamıştı.

Erken teşhis konan hastaların hayatta kalma şansının ise daha yüksek olduğu belirtiliyor. Ebolaya karşı geliştirilen iki farklı aşıdan biri Mali, İngiltere ve ABD'de, diğeri ise sadece ABD'de deneniyor.