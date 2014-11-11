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Dünya

ABD'li doktor Ebola'yı atlattı

'Sınır Tanımayan Doktorlar' görevlisi olarak gittiği Gine'de Ebola'ya yakalanan New York'lu doktorun hastalığı atlattığı açıklandı

11 Kasım 2014 17:22

Afrika ülkesi Gine'de Ebola'ya yakalandıktan sonra New York'a dönen doktorun iyileştiği açıklandı.

Deutsche Welle Türkçe'deki habere göre, 33 yaşındaki doktor Gine'de "Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütü görevlisi olarak Ebola ile mücadele çalışmalarına katıldıktan sonra 17 Ekim'de ABD'ye dönmüştü.

Ebola testi pozitif çıkan doktorun Manhattan'deki bir hastanede karantinaya alınmıştı. Doktorun metroyu kullandığı, bir bovling salonuna düzenli olarak gittiği ortaya çıkmış, Belediye Başkanı Bill de Blasio endişeleri gidermek için basın toplantısı düzenlemişti.

Sağlık yetkilileri doktorun evinin ve bovling merkezinin mühürlendiğini, doktorun nişanlısı ve iki yakın arkadaşının da karantina altına alındığını açıklamıştı.

New York, 19 milyonluk nüfusuyla ABD'nin en büyük kenti konumunda. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Afrika ülkelerinde görülen Ebola vakalarının sayısı 13 bin 268'e yükseldi. Salgında ölenlerin sayısı yaklaşık 5 bin.

Liberya, toplam 6 bin 6119 vaka sayısıyla salgının etkili olduğu ülkelerin başında geliyor. Bu ülkede Ebola şimdiye kadar 2 bin 766 can aldı.

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