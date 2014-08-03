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Dünya

Ebola virüsü taşıyan doktor ABD'de tedavi olacak

Liberya’da ebolaya yakalanan ABD'li doktorlardan 33 yaşındaki Kent Brantly ABD'de karantina altına alındı

03 Ağustos 2014 17:01

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre bugüne kadar görülen en ölümcül virüs olan Ebola'ya yakalanan ABD'li doktorlardan 33 yaşındaki Kent Brantly tedavi edilmek üzere Liberya’dan Atlanta’ya getirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Brantly, özel bir elbise giydirilerek getirildiği hastanede karantinaya alındı. Doktoru Atlanta'daki hastaneye taşıyan ambulansa polis araçları refakat etti.

Ölümcül Ebola virüsünün kontrol edilemez bir hızda yayıldığını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, (WHO) salgının ilk baş gösterdiği şubat ayından bu yana bin 300’den fazla kişide virüs tespit edildiğini, şimdiye kadar hastalığa yakalanan 728 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mart ayında Gine’de ortaya çıkan salgın kısa sürede Liberya ve Sierra Leone’ye en son da Nijerya’ya yayıldı.

Afrika temsilcileri ABD'de kontrolden geçirilecek

 

ABD Başkanı Barack Obama ise, gelecek hafta Washington'da düzenlenecek olan ABD-Afrika zirvesine Batı Afrika'dan katılacak olan temsilcilerin sağlık kontrolünden geçirileceğini açıkladı.

Obama, "Bu ülkelerden gelen kişiler çok küçük de olsa bir risk unsuru. Bir şekilde virüs taşımadıklarından emin olmalıyız. Sağlık kontrolleri yapılacak" diye konuştu.

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