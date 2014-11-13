T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ebola salgınında ölenlerin sayısı 5000'i geçti

Ebola salgınının 14 binden fazla kişiyi etkilediği düşünülüyor

13 Kasım 2014 09:38

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ebola salgınında ölenlerin sayısının 5160'a ulaştığını açıkladı.

WHO'nun açıklamasında Gine ve Liberya'daki yeni vakalarda artık artış görülmediği ancak rakamların Sierra Leone'de yüksek olmaya devam ettiği belirtildi.

Ebola salgınının 14 binden fazla kişiyi etkilediği düşünülüyor.

Bu kişilerin hemen hemen tümü Batı Afrika'dan.

BBC muhabiri Imogen Foulkes, WHO'nun raporunun Sierra Leone'de kontrol alınması için gerekli kaynakladırın bulunmadığını belirttiğini aktarıyor.

WHO'ya göre Liberya'da 2830'dan fazla, Gine ve Sierra Leone'de 1100'den fazla insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Ebola virüsüne yakalanan kişilerin yüzde 90'ı hayatını kaybediyor. Virüs bir kişiyi yaklaşık 3-4 gün içinde öldürebiliyor.

Erken teşhis konan hastaların hayatta kalma şansının ise daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Virüs yakın temasla bulaşıyor ve iç kanamaya yol açıyor. Ebola'nın kesin bir tedavisi veya ilacı bulunmuyor.

 

BBCTürkçe

ETİKETLER

ebolawhodünya sağlık örgütüdünya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24