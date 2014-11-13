Ebola salgınında ölenlerin sayısı 5000'i geçti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Ebola salgınında ölenlerin sayısının 5160'a ulaştığını açıkladı.

WHO'nun açıklamasında Gine ve Liberya'daki yeni vakalarda artık artış görülmediği ancak rakamların Sierra Leone'de yüksek olmaya devam ettiği belirtildi.

Ebola salgınının 14 binden fazla kişiyi etkilediği düşünülüyor.

Bu kişilerin hemen hemen tümü Batı Afrika'dan.

BBC muhabiri Imogen Foulkes, WHO'nun raporunun Sierra Leone'de kontrol alınması için gerekli kaynakladırın bulunmadığını belirttiğini aktarıyor.

WHO'ya göre Liberya'da 2830'dan fazla, Gine ve Sierra Leone'de 1100'den fazla insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Ebola virüsüne yakalanan kişilerin yüzde 90'ı hayatını kaybediyor. Virüs bir kişiyi yaklaşık 3-4 gün içinde öldürebiliyor.

Erken teşhis konan hastaların hayatta kalma şansının ise daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Virüs yakın temasla bulaşıyor ve iç kanamaya yol açıyor. Ebola'nın kesin bir tedavisi veya ilacı bulunmuyor.

BBCTürkçe