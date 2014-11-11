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Dünya
Deutsche Welle

New York'lu doktor Ebola'yı atlattı

Afrika ülkesi Gine'de Ebola'ya yakalandıktan sonra New York'a dönen doktorun iyileştiği açıklandı.

11 Kasım 2014 10:27


33 yaşındaki doktor Gine'de "Sınır Tanımayan Doktorlar" örgütü görevlisi olarak Ebola ile mücadele çalışmalarına katıldıktan sonra 17 Ekim'de ABD'ye dönmüştü.

Ebola testi pozitif çıkan doktorun Manhattan'deki bir hastanede karantinaya alınmıştı. Doktorun metroyu kullandığı, bir bovling salonuna düzenli olarak gittiği ortaya çıkmış, Belediye Başkanı Bill de Blasio endişeleri gidermek için basın toplantısı düzenlemişti.

Sağlık yetkilileri doktorun evinin ve bovling merkezinin mühürlendiğini, doktorun nişanlısı ve iki yakın arkadaşının da karantina altına alındığını açıklamıştı.

New York, 19 milyonluk nüfusuyla ABD'nin en büyük kenti konumunda. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Afrika ülkelerinde görülen Ebola vakalarının sayısı 13 bin 268'e yükseldi. Salgında ölenlerin sayısı yaklaşık 5 bin.

Liberya, toplam 6 bin 6119 vaka sayısıyla salgının etkili olduğu ülkelerin başında geliyor. Bu ülkede Ebola şimdiye kadar 2 bin 766 can aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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