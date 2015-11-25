"Moskova'da Türk yolculara pasaport kontrolünde zorluk çıkarılıyor"

Türkiye'nin Suriye sınırında Rusya'ya ait SU24 tipi savaş uçağını düşürmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilirken, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda Türkiye pasaportlu yolcuların kontrolde zorluklar yaşamaya başladığı öğrenildi.

Moskova'dan gelen bazı Türk yolcular Rus pasaport polislerinin soru sormaya başladığını belirtirken bir Türk yolcuda özellikle uçağa geç gönderildiğini söyledi. Moskova'dan Türkiye'ye seyahat eden Türk yolcuların bir kısmı da her şeyin normal olduğunu anlattılar.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, bugün öğle saatlerinde Moskova'dan Aeroflot Havayolları uçağı ile gelen Mehmet Şerif Yıldız, “3 gündür Moskova'daydık. Dönüşte bize zorluk gösterdiler. Bizim pasaportumuzu aldılar, dışarıya çıkardılar. Uçağa zor yetiştik. Düğün için gitmiştik. Bize sıkıntı var dediler, beklettiler. Soru sormadılar incelediler Türk olduğumuzu söyledik" dedi.

Moskova'dan gelen bir diğer yolcu Abdullah Poyraz da, "Tekstil işi ile uğraşıyorum. 12 yıldır gelip gidiyorum. Bakış açıları daha farklı. Nerede yaşadığımı, beni davet edeni soruyor, ne iş yaptığımı ve dönüş zamanını soruyorlar. Sona bırakma durumu olmadı. 14'ünde geri dönüşüm var. Dönüş nasıl olacak diye düşünüyorum. Halk bir yanlışlık var diyor “ ifadesini kullandı.

Pekin-Moskova-İstanbul uçuşu yapan Hacer Tercanlı ise “Öğrenciyim. Aktarmalı Pekin'den geliyorum. Çok fazla güvenlik önlemi vardı. Pekin'de de vardı. Özellikle Türk yolcularına yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben sıkıntı yaşamadım“ dedi.