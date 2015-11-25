Rusya Dışişleri Bakanı: Kanıtlar krizin önceden planlandığını gösteriyor; Türkiye'ye savaş açacak değiliz!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus jetinin Bayırbucak bölgesinde operasyon düzenlerken Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmesiyle ilgili olarak, "Kanıtlar, uçağın düşürülmesinin önceden planlandığını gösteriyor" dedi. Lavrov, "Rus Dışişleri Bakanı, "Türkiye'ye karşı savaş açacak değiliz ama ilişkilerimizi ciddi şekilde gözden geçireceğiz" diye konuştu.

Russia Today'e konuşan Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağın düşürülmesiyle ilgili üzüntüsünü dile getirdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Teröristlerin suç ortakları tarafından sırtımızdan bıçaklandık" ifadelerinin ardından Lavrov da, "Ankara’nın aşırılıkçılarla bağları olmamalı" dedi.

Lavrov'un açıklamaları özetle şöyle:

Kanıtlar, uçağın düşürülmesinin önceden planlandığını gösteriyor.

Bu olanı Ankara’nın uçuşa yasak bölgenin kabul ettirilmesi için kullanmayacağını umuyorum.

Türkiye'ye karşı savaş açacak değiliz ama ilişkilerimizi ciddi şekilde gözden geçireceğiz.

Yeni Dışişleri Bakanı üzüntüsünü dile getirdi. (Lavrov'un spontane çevirisinde pişmanlık olarak da okunabilecek "regret" ifadesi kullanıldı -T24)

Türkiye sınırı terörist faaliyetlere yardım için kullanıldı. Teröristlerin Türkiye topraklarını kullandığı sır değil.

Türkiye Dışişleri Bakanı bana Türk hava kontrolörlerinin vurdukları uçağın milliyetini bilmediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye, Suriye'deki militanların tesislerinin bulunduğu toprakları mı korumaya çalışıyor?" diye sorduğumda bana cevap veremedi. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın dikkatini, Rus Su-24 uçağının Suriye'de IŞİD'in petrol yataklarını vurduktan sonra düşürüldüğüne dikkat çektim.

Rusya vatandaşlarına Türkiye'ye gitmemelerini tavsiye etmemizin nedeni, düşürülen uçağımız için intikam almak istememiz değil. Bu tavsiye, objektif nedenlere dayanıyor.

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde Türk hava sahasını ihlal ettiği belirtilen Rus Su 24 tipi savaş uçağına, devriye görevindeki 2 F-16 savaş uçağı tarafından müdahalede bulunulmuştu. Uçak, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında, Suriye toprakları içindeki Bayırbucak bölgesine düşmüştü. Rusya uçağın iki pilotundan birinin karadan açılan ateş sonucu öldürüldüğünü belirtmişti.