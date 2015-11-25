İran'dan 'Rus uçağı' açıklamaları: Soğukkanlı olun; Türkiye ve ABD teröristlerin güçlenmesi için çaba harcıyor!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak krizi için iki ülkenin de olayı değerlendirmesi gerektiğini ve soğukkanlı davranılması gerektiğini söyledi.

DHA'nın haberine göre Rus uçağının Türk jeti tarafından düşürülmesi değerlendiren İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Mesud Cezayiri, "Rusya, uçağı düşürüldü diye Suriye'deki aktif konumunu bırakmayacak" dedi.

İranlı general yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de hasar alabileceğinin farkındadır. Uçağı düşürüldü diye aktif pozisyonunu bırakmayacak" ifadesini kullandı.



ABD önderliğinde IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonu "yalancı" olarak tanımlayan Tuğgeneral Cezayiri, "Bu koalisyon gün geçtikte zayıflıyor çünkü başta Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere bölgedeki ülkeler ve ABD, teröristlerin güçlenmesi için büyük çaba harcıyor " diye konuştu.