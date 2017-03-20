Moody's'in Türkiye kararı nasıl yankı buldu?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, cuma günü Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirerek, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak açıkladı.

Moody's açıklamasında, not görünümü düşürümünün, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar ve Türkiye'nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiğini ifade etmişti.

"Büyük sürpriz değil"

Kararı Bloomberg HT'ye değerlendiren Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar not görünümünün indirilmesinin beklenen bir karar olmadığını ancak çok da büyük bir sürpriz olmadığını söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu değerlendirmelerinin siyasi olduğunu ancak nota da ihtiyaç olduğunu belirten Salar "Yeni fiyatlanacak birşey yok ama biliyorsunuz uzun süre negatif görünümde tutamıyorsunuz; bu şu demek bazı şeyler değişmezse bir sonraki not indirim olasılığı artıyor" diye konuştu.



Salar "Moody's'te asıl önemli olan daha önce indirdiği nottu. Bizim asgari 2 kurum tarafından yatırım yapılabilir seviyede olmamız gerekiyordu, ancak Moody's ve Fitch notumuzu indirdi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin büyük kısmının siyasi olduğuna inanıyorum, fakat bir gerçek var ki uluslararası arenada bu kurumların raporlarına ihtiyacımız var. Biz bu kurumları ikna edip yatırım yapılır notunu kazanmamız gerekiyor diğer türlü bunun kaybedeni biz oluyoruz.." diye konuştu.



Salar "Referandum süreci tamamlandıktan sonra ekonomiye konsantre olup yapısal reformlara dönersek negatif görünümle inşallah belli süre sonra not indirimiyle karşılaşmayacağız" yorumunu yaptı.

"2-3 yıl not artışı olmayabilir"



Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç ise piyasa fiyatlama etkisi olmayacağını belirterek "Moody's'in altını çizdiği konular aslında iktisadi açıdan Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor.

Moody's kurumsal güçlülükte erozyondan, büyümede zayıflama olduğundan, kamu ve özel sektörün dış finansman tarafında baskısının devam edeceğinden bahsediyor. Moody's teşviklerin yeterli destek sağlayacağını düşünmüyor ve kamu maliyesini de -elbette ki- olumsuz etkileyeceğinden bahsediyor. Bunun yanı sıra dış dengedeki düzelmeye bakacağım diyor, yani bu demek oluyor ki 2-3 yıl not artışı gelecek gibi gözükmüyor. Ama durağandan negatife çekmesi çok da etkileyecek bir gelişme değil" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Moody's'e de diğerlerine de en güçlü cevabımız, bu ülkenin temellerini daha çok sağlamlaştıracak yapısal reformdur, güçlü maliye politikasıdır ve sektörel dönüşümdür" değerlendirmesini yapmıştı.