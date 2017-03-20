T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Moody's'in Türkiye kararı nasıl yankı buldu?

Kuruluş, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti

20 Mart 2017 18:53

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, cuma günü Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirerek, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1" olarak açıkladı. 

Moody's açıklamasında, not görünümü düşürümünün, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar ve Türkiye'nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiğini ifade etmişti. 

"Büyük sürpriz değil"

Kararı Bloomberg HT'ye değerlendiren Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar not görünümünün indirilmesinin beklenen bir karar olmadığını ancak çok da büyük bir sürpriz olmadığını söyledi. 

Kredi derecelendirme kuruluşu değerlendirmelerinin siyasi olduğunu ancak nota da ihtiyaç olduğunu belirten Salar "Yeni fiyatlanacak birşey yok ama biliyorsunuz uzun süre negatif görünümde tutamıyorsunuz; bu şu demek bazı şeyler değişmezse bir sonraki not indirim olasılığı artıyor" diye konuştu. 

Salar "Moody's'te asıl önemli olan daha önce indirdiği nottu. Bizim asgari 2 kurum tarafından yatırım yapılabilir seviyede olmamız gerekiyordu, ancak Moody's ve Fitch notumuzu indirdi. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerinin büyük kısmının siyasi olduğuna inanıyorum, fakat bir gerçek var ki uluslararası arenada bu kurumların raporlarına ihtiyacımız var. Biz bu kurumları ikna edip yatırım yapılır notunu kazanmamız gerekiyor diğer türlü bunun kaybedeni biz oluyoruz.." diye konuştu. 

Salar "Referandum süreci tamamlandıktan sonra ekonomiye konsantre olup yapısal reformlara dönersek negatif görünümle inşallah belli süre sonra not indirimiyle karşılaşmayacağız" yorumunu yaptı. 

"2-3 yıl not artışı olmayabilir"


Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç ise piyasa fiyatlama etkisi olmayacağını belirterek "Moody's'in altını çizdiği konular aslında iktisadi açıdan Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor. 

Moody's kurumsal güçlülükte erozyondan, büyümede zayıflama olduğundan, kamu ve özel sektörün dış finansman tarafında  baskısının devam edeceğinden bahsediyor. Moody's teşviklerin yeterli destek sağlayacağını düşünmüyor ve kamu maliyesini de  -elbette ki- olumsuz etkileyeceğinden bahsediyor. Bunun yanı sıra dış dengedeki düzelmeye bakacağım diyor, yani bu demek oluyor ki 2-3 yıl not artışı gelecek gibi gözükmüyor. Ama durağandan negatife çekmesi çok da etkileyecek bir gelişme değil" diye konuştu. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de "Moody's'e de diğerlerine de en güçlü cevabımız, bu ülkenin temellerini daha çok sağlamlaştıracak yapısal reformdur, güçlü maliye politikasıdır ve sektörel dönüşümdür" değerlendirmesini yapmıştı. 

ETİKETLER

ekonomistlerdeğerlendirdinasılMoodyskredi notuindirdiekonomiFitch RatingsTürkiyeMurat SalarGizem Öztok

İlgili Haberler

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife düşürdü

"Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskılar maddi olarak arttı"

Dolar/TL, Moody's sonrası haftaya nasıl başladı?

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirmişti

Pegasus 7 uçağını sattı

Yedi adet Boeing B737-800NG ticari yolcu uçağı 644,3 milyon TL'ye satıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24