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Ekonomi

Pegasus 7 uçağını sattı

Yedi adet Boeing B737-800NG ticari yolcu uçağı 644,3 milyon TL'ye satıldı

20 Mart 2017 15:10

Pegasus Hava Taşımacılığı 644,3 milyon TL karşılığında yedi adet Boeing B737-800NG ticari yolcu uçağını sattı. 

Tamamı finansal kiralama ile sağlanmış olan uçakların satışından gelecek bedel, kısmen bakiye borcunun kapatılmasında, kısmen de yeni yatırımlar ve operasyona yönelik nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanıkacak. Uçakların alıcısı da yine tedarikçi anlaşmasında yer alan Air Lease Corporation.

BusinessHT'de yer alan habere göre, Pegasus'un satış kârının 106,3 milyon TL olması bekleniyor.

Şirket likiditesini olumlu etkilemesinin beklendiği bildirilen satış işleminin filo kapasite yönelik tedbir planı kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Kap açıklaması

Şirketin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifade yer aldı:

"2016 yılında Türkiye hava taşımacılığı sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler ve 2017 yılında devam eden riskler dikkate alınarak filo kapasitesine yönelik yürütülen tedbir planı uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek işlemin Şirketin likiditesine olumlu etkisi beklenmektedir.

"Yapılan satışın ana amaçlarından birisi de 2012 yılında imzalanan Airbus Siparişi kapsamında yakıt kullanımında optimizasyon sağlayan portföy değişimini hızlandırmaktır. Bu kapsamda Şirketimiz planlanan Airbus teslimatlarının öne çekilmesi amacı doğrultusunda hareket etmektedir.

"Şirketimizin filosunda hâlihazırda dokuz adedi bulunan ve 2012 tarihli Airbus Siparişi kapsamında teslimatı 2017 ve sonrasında devam edecek Airbus 320/321neo uçakların filodaki payının artmasıyla Şirketin ortalama filo yaşının düşürülmesi ve uçak işletme maliyetlerinde iyileşme sağlanması hedeflenmektedir."

 

 

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