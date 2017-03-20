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Ekonomi

JPMorgan'dan Türkiye'ye hisselerinde "ağırlığını azalt" tavsiyesi

Kuruluşun, 2017 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahmini yüzde 1.8

20 Mart 2017 14:44

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finans şirketi JPMorgan, 19 Mart tarihli gelişen piyasalar hisse senedi araştırma raporunda, CEEMEA (Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) içinde Türkiye'ye "ağırlığını azalt" tavsiyesi verdi.

Türkiye'nin geçtiğimiz ay MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nin yüzde 1.9 üzerinde performans gösterdiği belirtilen raporda, buna karşın 2016 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana endeksin yüzde 8.7 altında performans gösterdiği ifade edildi.

Söz konusu raporda, JPMorgan'ın 2017 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahmininin yüzde 1.8 olduğu belirtilerek, büyüme tahmininin yüzde 2.5'lik piyasa beklentisinin çok altında olduğu ifade edildi.

Hisse senedi stratejisi açısından, yüksek tahvil faizleri, zayıf kur ve yüksek enerji fiyatları dikkate alındığında, GSYİH büyümesinde aşağı yönlü risklerin olduğunun altı çizildi.

 

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