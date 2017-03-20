Dolar/TL, Moody's sonrası haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın yeni zirvesine taşımasıyla yukarı yönlü baskının zayıflamasıyla 3.60'a gerileyen kur yeni haftaya da düşüşle başladı.

Güne 09:06'da 3.6275 seviyelerinde başlayan Dolar/TL,10:30 itibariyle 3.6260 'dan işlem görüyor. Güne 3.90'dan başlayan Euro/TL ise 10:30 itibariyle 3.9035 seviyelerinde seyrediyor.

Çarşamba günü ABD Merkez Bankası faizi artırmış, faiz artışı önceden fiyatlandığı için sert harekete nedne olmamıştı. Bu yıl 3 faiz artışı yapılacağı beklentisinde değişim olmaması doların küresel piyasalarda düşüşüne neden olmuştu. TCMB ise perşembe günkü toplantısında geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltmişti.

Moody's etkisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's cuma akşamı sürpriz bir kararla Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Karara gerekçe olarak, "Türkiye'nin kurumsal gücündeki aşınmanın sürmesi, zayıflayan büyüme görünümü, kamu ve dış hesaplara yönelik artan baskı ile bunların sonucunda artan kredi şoku riski" gösterildi. Moody's kararı sonrası dolar 3.60 seviyelerinden 3.65'e doğru tırmandı.