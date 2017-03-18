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Ekonomi

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife düşürdü

"Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskılar maddi olarak arttı"

18 Mart 2017 10:45

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu ise "Ba1" olarak açıkladı. 

DHA'nın haberine göre Moody's, açıklamasında, not görünümü düşürümünün, ülkenin kurumsal gücündeki süregelen aşınma, büyüme görünümündeki zayıflama, bütçe ve dış finansmana yönelik artan baskılar ve Türkiye'nin sonuç olarak yaşadığı kredi şoku riskindeki artıştan dolayı gerçekleştiğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'ye ilişkin not görünümünün durağandan negatife çekilmesine gerekçe olarak Eylül ayından bu yana ülkenin kredi profiline yönelik iç ve dış baskıların maddi olarak arttığını ileri sürdü. 

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