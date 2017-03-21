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Ekonomi

Moody's 14 Türk bankasının not görünümünü "negatif"e çekti

Kuruluş, 17 Türk bankasının kredi notunu ve not görünümlerini değerlendirdi

21 Mart 2017 11:48

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 14 Türk bankasının uzun vadeli borç ve mevduat notlarını değiştirmezken, bu bankaların not görünümlerini "durağan"dan "negatif"e çekti. 

Moody's tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 1 bankanın kredi notu düşürüldü ve not görünümü negatife çekildi, 2 diğer bankanın ise kredi notu ve görünümlerinde değişikliğe gidilmedi.

Moody's, Türk bankalarına yapılan bu değerlendirmede Türkiye'nin kredi görünümündeki bozulmanın etkili olduğunu açıkladı.

Değerlendirilen kurumlar arasında, Akbank T.A.Ş., Alternatifbank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş. (Türkiye), Finansbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.Ş. ve GRI Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. yer alıyor.  

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