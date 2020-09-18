Moody's sekiz dev şirketin kredi notunu neden indirdi?

T24 Ekonomi Servisi

İçlerinde Koç Holding’in de olduğu sekiz dev şirketin kredi notunu indiren Moody’s, bunun Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

Moody’s, 11 Eylül gecesi, takvim dışı bir açıklamayla Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirmiş, görünümü de 'negatif' olarak tutmuştu. 16 Eylül’de 13 bankanın daha kredi notunu indiren Moody’s, dünkü kararında ise, Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Turkcell, TÜPRAŞ ve Şişe Cam’ın kredi notunu B1’den B2’ye çekerek, bu şirketlerin kredi notlarının görünümünü de 'negatif' olarak belirledi.

Moody’s’in açıklamasında, sekiz şirketin kredi notunun düşürülmesinin doğrudan Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesiyle bağlı olduğunu belirtti. Bu şirketlerin yeterli likiditeye, güçlü iş profillerine ve ihracat gelirlerine sahip olduğunu belirten Moody’s, yine de bu şirketlerin Türkiye’nin siyasi, yasal ve mali ortamına maddi olarak maruz kaldıklarını belirtti.

Ülkenin döviz rezervlerini korumak için hükümet tarafından uygulanan önlemlerin riski giderek daha fazla yoğunlaştıracağını öne süren Moody’s, bu durumun şirketlerin döviz nakit mevduatlarına erişmelerini veya döviz borç yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyebileceğini iddia etti.

Likiditede ve finansal performansta bozulma olmaması gerek

Sekiz şirketin kredi notunun Türkiye’nin döviz tahvil tavanının yükseltilmesi durumunda yeniden yukarı çekilebileceğini belirten Moody’s, bunun için şirketlerin işletme ve finansal performansında, piyasa pozisyonlarında ve likiditede önemli bir bozulma yaşanmaması gerektiğini kaydetti. Ancak Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesinin, bu şirketlerin kredi notuna da yansıyacağı ve aşağı yönlü derecelendirme baskısının ortaya çıkacağını belirtti.

Oyak için olumsuz görünümün likiditede bir bozulmaya da işaret ettiğini aktaran Moody’s, bunun kısa vadeli borçtaki artış ve hükümetin temettüleri net karın yüzde 25’ine sınırlayan geçici kısıtlamaları nedeniyle temettü gelirindeki düşüşten kaynaklandığını belirtti. Yatırım şirketlerinden kar payı gelirlerinin OYAK’ın ana gelir kaynağını belirten Moody’s, OYAK’ın yatırım portföyünden kaldıraç gücüyle daha yeterli bir likiditeye ulaşacağını da kaydetti.

Moody’s’in notunda Tüpraş’ın derecelendirmesiyle ilgili de, tesis kullanımı ve net rafinaj miktarının düşük kalmasının şirketin kredi notunda aşağı yönlü derecelendirme baskısı yaratabileceği söylendi.