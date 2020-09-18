Moody's sekiz dev şirketin kredi notunu indirdi

Türkiye'nin kredi notunu geçtiğimiz günlerde düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, sekiz Türk şirketinin daha notunu indirdi.

Notu B1’den B2’ye çekilerek indirilen şirketler, Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Turkcell, TÜPRAŞ ve Şişe Cam oldu, ayrıca şirketlerin kredi notlarının görünümü 'Negatif' olarak belirlendi.

Moody’s, 11 Eylül gecesi, takvim dışı bir açıklamayla Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirmiş, görünümü de 'negatif' olarak tutmuştu.

Ardından 16 Eylül’de içlerinde kamu bankalarının da olduğu 13 bankanın kredi konutu indiren Moody’s 12 bankanın uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu, altı bankanın karşı taraf risk notunu ve bir bankanın uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirmişti.

Kredi notu indirilen bankalar Akbank, Alternatifbank, Denizbank, HSBC Bank AŞ (Türkiye), QNB Finansbank, T.C. Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Garanti BBVA, Halk Bank, İşbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi olmuştu.