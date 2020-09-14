Moody's'in kredi notunu düşürmesinin ardından Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri değer kaybetti

Türkiye'nin dolar cinsi devlet tahvilleri Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından değer kaybetti.

Kredi dereceledirme kuruluşu Moody's Cuma gecesi yayımladığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye indirip görünümünü de "negatif" olarak bırakmıştı. Negatif görünüm gelecek 18 ay içinde üçte bir ihtimalle Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceğine işaret ediyor.

Reuters'ın haberine göre Moody's'in kararının ardından Türkiye'nin 2023 vadeli ve 2030 vadeli tahvilleri, en sert düşüşlerinden birini yaşayarak 1 sentin üzerinde kayıpla sırasıyla 94.02 ve 132.42 dolar seviyesine geriledi.

Moody's, Türkiye'nin dış kırılganlıklarının ödemeler dengesi krizine sebep olabileceği ve mali tamponlarının erimekte olduğunu neden göstererek Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü.