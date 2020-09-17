T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Reuters: Doların 7.50'yi geçmesinin sebepleri Doğu Akdeniz, Moody's ve rezervler

17 Eylül 2020 10:49

Dolar, psikolojik eşik olarak değerlendirilen 7.50’nin üzerinde hareket devam ederek tarihi zirvesi olan 7.53’e çıktı. Reuters haber ajansı, dolarnı yükselişini Doğu Akdeniz gerginliği, Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu kırması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinin eridiğine ilişkin endişelerin tetiklediğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin notunu kırarken, bir ödemeler dengesi krizi yaşanma ihtimalinin arttığını belirtmişti.

TL’nin bu yıl dolar karşısında değer kaybı yüzde 21’i buldu.

 

ETİKETLER

dolarTLreuters7.50Doğu Akdeniz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24