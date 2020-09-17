Reuters: Doların 7.50'yi geçmesinin sebepleri Doğu Akdeniz, Moody's ve rezervler

Dolar, psikolojik eşik olarak değerlendirilen 7.50’nin üzerinde hareket devam ederek tarihi zirvesi olan 7.53’e çıktı. Reuters haber ajansı, dolarnı yükselişini Doğu Akdeniz gerginliği, Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu kırması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezervlerinin eridiğine ilişkin endişelerin tetiklediğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin notunu kırarken, bir ödemeler dengesi krizi yaşanma ihtimalinin arttığını belirtmişti.

TL’nin bu yıl dolar karşısında değer kaybı yüzde 21’i buldu.