Moody's son olarak 13 bankanın kredi notlarını indirdi, görünüm negatif

Kredi dereceledirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından dün de 13 Türk bankasının kredi ve diğer notlarını indirdi.

Moody's dün akşam yayımladığı değerlendirmeye göre bankaların kredi notu görünümünü "negatif" olarak bıraktı.

Moody's Cuma gecesi dış kırılganlıklarının ödemeler dengesi krizine sebep olabileceğine dikkat çekerek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüştü.

Kuruluş 12 bankanın uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu, altı bankanını karşı taraf risk notunu ve bir bankanın uzun vadeli kredi notunu bir kademe indirdi.