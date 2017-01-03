Modacı Barbaros Şansal tutuklandı!

Modacı Barbaros Şansal "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla savcılığa çıkarıldı. Şansal'ın ifadesi İstanbul Basın Suçları Savcılığı tarafından alındı. Şansal, tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın sevk edildiği hâkimlik tarafından tutuklandığını duyurdu.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, yayın yoluyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şansal'ın, burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe tarafından ifadesi alındı. Şüpheli Şansal, ifadesinin ardından, yayın yoluyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"O mesaj bana ait değildir"

Şansal ifadesinde, 'barbarosansalfn' isimli bir twitter hesabının bulunduğunu ve 'Terzi Yamağı' takma ismini kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bana sorduğunuz, 'İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! özeti budur.' şeklindeki Twitter mesajı bana ait değildir. Yine, 'Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" şeklindeki Twitter mesajı ise bana aittir. Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır. Yine bana sormuş olduğunuz videoyu 1 Ocak günü saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştım. 19 Ekim 2015 tarihinde Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'b.. b..Türkiye' idi. Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerlar tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak'tan sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."

"Yoğun şekilde insanları tahrik..."

Savcı Tepe'nin sevk yazısında, Şansal'ın attığı Twitter ve paylaştığı video içeriği hatırlatılarak, "Şüphelinin söz konusu paylaşımlarıyla toplumda infial uyandırdığı, birçok yazılı ve görsel basındaki haberlerden ve sosyal medyadaki paylaşımlardan da anlaşılacağı üzere, yoğun bir şekilde insanların tahrik edildiği, şüphelinin tahrik edici söz konusu eylemleri nedeniyle KKTC'den İstanbul'a gelirken uçakta ve uçaktan indikten sonra birçok vatandaş tarafından ciddi anlamda protestolara maruz kaldığı, şüphelinin farklı din, inançlara mensup kişiler ve farklı mezhep mensubu kişiler arasında çatışma varmış gibi algı oluşturmaya çalıştığı, ülkemizde yaşayan Alevi vatandaşları Sünni vatandaşlara karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.Ne olmutşu?

Şansal, yılbaşında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz?" ifadelerini kullamıştı. Şansal, bu mesajının ardından birçok kişi tarafından hedef gösterilmiş daha sonra Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmişti. Uçaktan inerken linç girişimine uğrayan Şansal, gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Şansal, yılbaşında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz?" ifadelerini kullamıştı.

Şansal, bu mesajının ardından birçok kişi tarafından hedef gösterilmiş daha sonra KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmişti. Uçaktan inerken linç girişimine uğrayan Şansal, gözaltına alınmıştı.

Şansal'a linç girişimi kameralara böyle yansıdı:

Şansal, yılbaşında bu videoyu paylaşmıştı: