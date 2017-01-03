Barbaros Şansal’a linç girişiminde bulunanlar aprona nasıl girdi?

Eski Hava-İş Başkanı Atilay Ayçin, Barbaros Şansal’ın havaalanı apronunda linç girişimine uğramasını değerlendirdi. Ayçin, apron bölgesine giriş kartına sahip olmayan kimsenin giremeyeceğini belirtirken, “Birileri göz yummadan, koruyup kollamadan o saldırıyı gerçekleştirenlerin oraya girebilmesi mümkün değil” dedi.

Evrensel’den Vedat Aydemir’e konuşan Ayçin, şunları ifade etti:

“Apron, uçakların kalktığı, yolcuların uçağı alındığı ve indirildiği yer. Devletin, şirketin ve aynı zamanda havaalanı yetkililerinin güvenliği altında olan bir yer. Uçağın başında şirketin elemanları, yolcu transferinden sorumlu memurlar, kargo boşaltmakla görevli kişiler var. Uçağın başına birinci dereceden sorumlu olmayan hiç kimse gidemez. Oraya gidebilmek için Devlet Hava Meydanları yönetiminin vermiş olduğu, havaalanı emniyetinin vermiş olduğu apron giriş kartı ile girilir ve o karta sahip olmayan hiç kimse giremez. Apron giriş kartına sahip olmayan birilerinin girebilmesi için; özel bir koruma ve izne ihtiyaç vardır. Birileri göz yummadan, koruyup kollamadan o saldırıyı gerçekleştirenlerin oraya girebilmesi mümkün değil. Oraya girebilmek için geçilmesi gereken çok sayıda prosedür var. Apron kartının yanı sıra şirketin vermiş olduğu özel bir karta da sahip olmak gerekir. Yolcu transferinden sorumlu memurlar bile kartlarını her defasında okutmak zorundadır.”