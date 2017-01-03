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Barbaros Şansal saldırıya uğramadan önce CNN Türk sunucusu Beste Uyanık böyle demişti: Haddi bildirilmeli!

Beste Uyanık, daha sonra paylaşımını silerek hesabını 'gizli' konumuna getirdi

03 Ocak 2017 03:58

CNN Türk sunucusu Beste Uyanık, KKTC'den sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye getirilen ve havalimanı apronunda bir grup tarafından linç edilmek istenen modacı Barbaros Şansal için "Haddi bildirilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

Barbaros Şansal, yılbaşı günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın ardından KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilmişti. Şansal, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanı apronunda saldırıya uğradı.

CNN Türk'te Özel Sektör programını sunan Uyanık, Şansal İstanbul'a getirilmeden önce Twitter'da paylaştığı bir mesajda "Haddi bildirilmeli" ifadelerini kullandı. Uyanık, Şansal'a yanında polisler bulunurken gerçekleştirilen linç girişimi sonrası bu mesajını silerek hesabını 'gizli' konumuna getirdi.

"Yanlış anlaşıldım"

Uyanık, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaparak "Haddi bidirilmeli" ifadesinin yanlış anlaşıldığını savundu. Uyanık, Şansal'ın paylaştığı mesaj üzerinden kişilerin düşüncelerine saygısının sonsuz olduğunu söylerken "düşünülenleri dile getirmenin daha anlaşılır ve şık yolları" olduğu tavsiyesini verdi. 

Uyanık'ın gelen tepkiler üzerine yaptığı açıklama şöyle:

"Herkesin düşünce özgürlüğüne saygım sonsuz.. ancak düşündüğümüzü dile getirmenin daha doğru anlaşılabilir ve daha şık yolları olduğunu düşünüyorum.Barbaros Şansal o video da düşündüğünü yanlış ve kötü üslüp ile dile getirmiştir. Zaten bizleri bu kadar kutuplaştıran da bu yanlış üslüp ve kötü dile getirilmesidir.. aynı benim haddini bildirme dediğim gibi.. tek üzüntüm kelimelerimin yanlış anlaşılmasıdır."

Uyanık'ın paylaşıp, Şansal linç girişimine uğradıktan sonra sildiği mesaj şöyle:

Ne oldu?

Şansal, yılbaşında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz?" ifadelerini kullamıştı.

Şansal, bu mesajının ardından birçok kişi tarafından hedef gösterilmiş daha sonra KKTC'den sınır dışı edilerek Türkiye'ye gönderilmişti. Uçaktan inerken linç girişimine uğrayan Şansal, gözaltına alınmıştı.

Şansal'a linç girişimi kameralara böyle yansıdı:

Şansal, yılbaşında bu videoyu paylaşmıştı:

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