KKTC'de gözaltına alınan Barbaros Şansal, sınır dışı edildi

KKTC, modacı Barbaros Şansal'ı yılbaşı günü sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından sınır dışı etti. Şansal 20.55 tarifeli uçağıyla Türkiye'te gönderildi. İstanbul'a varmasının ardından havalimanında bir grubun saldırısına uğayan Şansal'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Şansal'ın sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerinin yayınlanması, KKTC İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Uçakta gerginlik

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı. Şansal’ın taşkınlık yaptığını iddia eden yolcular, kendisine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal’ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

Öte yandan, Şansal'ın paylaşımlarından dolayı imza toplayan yüzlerce vatandaş, modacı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yılbaşı tatili için KKTC'ye giden modacı Barbaros Şansal, Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlamıştı.

Havalimanında saldırı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Ünlü modacı Barbaros Şansal, THY'nin 20.55 seferi ile İstanbul'a gönderildi.

Uçağın inmesinin ardından polis ekipleri uçağa geçerek Şansal'ı gözaltına aldı. Uçaktan indirileceği sırada Şansal'a çevredeki yolcular ile havalimanının yer hizmetlileri görevlileri tepki gösterdi.

Kısa süre arbede yaşanmasının ardından polis ekipleri gözaltına aldıkları Şansal'ı havalimanının E kapısından çıkararak emniyete götürdü.

Barbaros Şansal, İstanbul'a varışında lince uğradı:

Ne oldu?

KKTC İçişleri Bakanlığı Şansal’ın yılbaşı günü soyal medyada paylaştığı videonun tepki toplamasının ardından harekete geçti.

İçişleri devreye girdi, sınır dışı uygulanmadı

Lefkoşa Ercan Havalimanında 11 Mayıs 2015 tarihinde üzerinde uyuşturucu ile yakalanan Barbaros Şansal'a bir ay hapis cezası verilmişti. Şansal'ın cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi gerekirken dönemin İçişleri Bakanı tarafından tolerans gösterilerek alınan sınır dışı edilmesine kararı yerine getirilmemişti.

Ne demişti?

Şansal, Reina katliamından önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz?" ifadesini kullamıştı.