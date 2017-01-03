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Havalimanı apronunda linç girişimine uğrayan Barbaros Şansal, gözaltına alındı!

Şansal, KKTC'den sınır dışı edilmişti

03 Ocak 2017 03:23

KKTC, modacı Barbaros Şansal'ı yılbaşı günü sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından sınır dışı etti. Şansal tarifeli uçakla Türkiye'te gönderildi. İstanbul'a varmasının ardından havalimanı apronunda bir grubun linç girişimine uğrayan Şansal'ın gözaltına alındığı belirtildi.

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Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Ünlü modacı Barbaros Şansal, THY'nin 20.55 seferi ile İstanbul'a gönderildi.

Uçağın inmesinin ardından polis ekipleri uçağa geçerek Şansal'ı gözaltına aldı. Uçaktan indirileceği sırada Şansal'a çevredeki yolcular ile havalimanının yer hizmetlileri görevlileri tepki gösterdi.

Kısa süre arbede yaşanmasının ardından polis ekipleri gözaltına aldıkları Şansal'ı havalimanının E kapısından çıkararak emniyete götürdü.

 

Ne demişti?

 Şansal, Reina katliamından önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, sizler hâlâ yeni yılı mı kutluyorsunuz?" ifadesini kullamıştı.

Apron nedir?

Apron, havalimanlarında uçakların park pozisyonlarını belirledikleri, yakıt doldurdukları ve yüklemenin yapıldığı alanlardır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen mevzuata göre sivil halka açık olmayan apronlara giriş özel izin gerektirmektedir.

 

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